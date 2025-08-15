Курсът на долара за 15 август 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тази авиокомпания започна да отменя полети преди потенциална стачка
Стачката е насрочена да започне в събота в 01:00 ч. местно време
Доларът днес бележи леко покачване и се търгува за 1.67308 лева.
Курсът на долара съответно e 0,8554 евро спрямо 0,8539 евро в края на вчерашния ден.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Стачката е насрочена да започне в събота в 01:00 ч. местно време
Само в Китай продукцията е генерирала 56,1 милиона
Цените са по-висока в големите търговски обекти и по-ниска в малките магазини