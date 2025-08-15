Курсът на долара за 15 август 2025 г.

Доларът днес бележи леко покачване и се търгува за 1.67308 лева.

Курсът на долара съответно e 0,8554 евро спрямо 0,8539 евро в края на вчерашния ден.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN