1 USD
1.67308 BGN
Петрол
65.68 $/барел
Bitcoin
$119,224.0
Последвайте ни
1 USD
1.67308 BGN
Петрол
65.68 $/барел
Bitcoin
$119,224.0
БГ Бизнес Курсът на долара за 15 август 2025 г.

Курсът на долара за 15 август 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Доларът днес бележи леко покачване и се търгува за 1.67308 лева. 

Курсът на долара съответно e 0,8554 евро спрямо 0,8539 евро в края на вчерашния ден.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата