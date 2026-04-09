Дума на деня: Изборна секция

Как да проверите, коя е вашата изборна секция?

Изборната секция е точно определено място — най-често училище, читалище или друга обществена сграда — където гражданите упражняват правото си на глас по време на избори. Тя обслужва конкретен район или група избиратели и в нея се намират избирателните списъци, бюлетините или устройствата за машинно гласуване. Гласуването се извършва пред Секционна избирателна комисия (СИК), която отговаря за организацията и законността на процеса.

Всяка изборна секция има точно определено местоположение с адрес, обявен от съответната община, като избирателите обикновено гласуват според постоянния си адрес. Секционната избирателна комисия се състои от екип хора, които проверяват личните документи, вписват гласоподавателите в списъка, предоставят бюлетини и следят за спазването на реда. Оборудването в секцията включва избирателна урна за хартиени бюлетини и/или машина за гласуване, както и тъмна кабина за гарантиране на тайната на вота.

Изборни секции се създават не само в страната, но и в чужбина — например в посолства, консулства или други определени места. Всеки избирател може лесно да провери къде се намира неговата секция чрез официални онлайн ресурси, като сайта на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) или този на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Последни публикации

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Защо агнешкото е скъпо в магазина, а фермерите оцеляват на кредити?
Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

