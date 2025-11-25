BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69424 BGN
Петрол
61.99 $/барел
Bitcoin
$88,673.7
БГ Бизнес Дума на деня: Конкурентоспособност

Дума на деня: Конкурентоспособност

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава и как се използва терминът „конкурентоспособност“?

Конкурентоспособността е способността на една компания да се съревновава успешно с останалите участници на пазара. Тя показва доколко ефективно бизнесът може да предлага стоки и услуги, които са конкурентни по цена, качество и иновации. Когато е висока, конкурентоспособността позволява на компанията да укрепи позицията си и да се развива устойчиво в дългосрочен план.

В производствената индустрия това е от решаващо значение, тъй като компаниите работят в условията на глобална конкуренция. Предприятията, които прилагат модерни технологии, оптимизират ресурсите си и реагират бързо на пазарните промени, имат значително предимство. Облачните MES системи (Manufacturing Execution Systems) са един от инструментите, които дават реалновремеви данни, подобряват прозрачността и водят до по-ниски разходи и по-висока продуктивност.

AI променя работата: Кои позиции изчезват и кои ще оцелеят?

Конкурентоспособността зависи от няколко ключови фактора: иновационният капацитет, съотношението цена–качество, ефективността на производството и устойчивостта. Компаниите, които инвестират в автоматизация, дигитализация и технологии от Индустрия 4.0, успяват да повишат своята производителност и да отговорят по-гъвкаво на търсенето. Европейската комисия също играе важна роля, като насърчава реформи, подобрява бизнес средата и стимулира предприятията да бъдат по-конкурентни на световния пазар.

От учители към ментори: Как дигитализацията преобръща обучението?

Съвременните cloud-MES решения предоставят именно тази възможност — ясна видимост върху процесите, оптимизация на операциите и по-висока продуктивност. Чрез данни в реално време компаниите могат да вземат по-точни решения и да подобрят позициите си в индустриалните класации. Това превръща модерните технологии в ключов фактор за дългосрочна конкурентоспособност.

