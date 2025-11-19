BGN → EUR
БГ Бизнес Дума на деня: Диверсификация

Дума на деня: Диверсификация

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава и как се използва терминът „диверсификация“?

Диверсификацията е стратегия за управление на риска, която създава комбинация от различни инвестиции в рамките на един портфейл. Диверсифицираният портфейл съдържа различни видове активи и инвестиционни инструменти, с цел да ограничи експозицията към който и да е единствен актив или риск.

Логиката зад тази техника е, че портфейл, изграден от различни типове активи, средно носи по-висока дългосрочна възвръщаемост и по-нисък риск за всяка отделна позиция или ценна книга.

Българският еднорог Shelly доказва, че умният дом има глобално бъдеще

Изследвания и математически модели показват, че поддържането на добре диверсифициран портфейл от 25 до 30 акции осигурява най-рентабилното намаляване на риска. Инвестирането в повече ценни книжа носи допълнителни ползи, но със значително намаляваща ефективност.

Два световни гиганта се сливат в компания за 25 милиарда долара

Диверсификацията има за цел да намали влиянието на отделни рискови събития в портфейла. Когато някои инвестиции носят положителна доходност, те могат да компенсират загубите от други. Това обаче работи само ако активите в портфейла не се движат напълно еднакво — тоест реагират различно, а понякога и противоположно, на пазарните промени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

