БГ Бизнес Дума на деня: Ликвидност

Дума на деня: Ликвидност

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "ликвидност"?

Ликвидността описва степента, до която един актив може бързо да бъде купен или продаден на пазара на цена, която отразява неговата справедлива пазарна стойност. Активите, като недвижими имоти, произведения на изкуството и колекционерски предмети, са относително неликвидни, тъй като тяхната продажба отнема време и често зависи от конкретни купувачи. Други финансови активи, като акции или дялове в компании, имат различни нива на пазарна ликвидност според лекотата, с която могат да се превърнат в пари в брой.

Например, ако човек иска да купи хладилник за 1 000 долара, най-ликвидният актив за това е кешът. Ако обаче няма кеш, но притежава колекция от редки книги, оценена на същата сума, вероятността да намери някой, който да размени хладилника за книгите, е ниска. В този случай той ще трябва първо да продаде колекцията и после да използва парични средства за покупката.

Това е приемливо, ако може да изчака месеци или години за продажбата, но представлява проблем при ограничено време. В такава ситуация може да се наложи да продаде книгите на по-ниска цена, вместо да чака купувач, готов да плати пълната им стойност. Така редките книги са пример за неликвиден актив.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

