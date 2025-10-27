Защо все повече туристи пътуват до Приднестровието?

Туристите описват преживяването като „стъпване в машина на времето“

Приднестровие е самопровъзгласила се държава в източната част на Република Молдова. Тя не е официално призната и през последната година буди все по голям интерес у туристите. Местността е известна с извисяващи се статуи на Ленин, пощенски картички с образа на Путин и танк Т-34, който е достъпен за посетители.

Официално наречена Приднестровска Молдовска република, Приднестровието се отдели от Молдова през 1990 г., след като нарастваха опасенията, че страната може да се обедини отново с Румъния след разпадането на Съветския съюз, предава Euronews. Правителството не е международно признато, като цяла Европа продължава да разглежда сепаратисткия регион като част от Молдова.

Въпреки това, около 1500 руски войници са разположени в региона поради икономическите и политическите връзки с Москва, а официалните предупреждения за пътуване не спират интереса към страната. Приднестровието неочаквано се превръща в хит сред западните туристи.

Туристическата статистика на Приднестровието е трудно проследима. Държавният митнически комитет на Приднестровската Молдовска република твърди, че броят на посетителите се е „удвоил през последните две години“. Според доклад от 2020 г. около 20 000 туристи посещават региона ежегодно като част от еднодневни екскурзии от Молдова. Транснистрианският пътеводител е наличен на руски и английски и съдържа информация за безмитни квоти, забранени стоки и инструкции за внос на превозни средства.

В последно време видеоклипове с необичайните забележителности на Приднестровието станаха вирусни в TikTok, като над 5 000 публикации са маркирани с „#Транснистрия“. Съдържанието често представя съветската архитектура и уникалната история на страната, докато туристите се снимат под мотото „мястото, което не съществува“.

Туристите описват преживяването като „стъпване в машина на времето“, идеално за любителите на историята и феновете на Съветския съюз. Сред акцентите му са крепостта Бендери и обяд в съветска столова в Тираспол, където старите интериори и съветската музика създават автентична атмосфера. Туризмът в Приднестровието също помага на местните жители, които често нямат нищо общо с политическите решения. Разходите на туристите подкрепят малкия бизнес и екскурзоводите.

