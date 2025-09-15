Дума на деня: Ембарго

Какво означава понятието "ембарго" и кога се използва?

Ембаргото е една от най-често използваните форми на икономически санкции. То представлява ограничение или пълна забрана върху търговията с дадена държава, наложено от правителство, международна организация или коалиция от страни. Целта е да се накаже определено поведение и да се лиши засегнатата страна от ресурси за провеждане на нежелани политики, без да се прибягва до военна сила.

Ембаргото може да обхваща целия спектър на търговията или да бъде насочено само към конкретни сектори – например продажбата на оръжие. Обикновено се налага в отговор на нарушения на човешките права, въоръжени конфликти или заплахи за международната сигурност.

Историята показва, че ефективността на ембаргото е различна. Често то успява да нанесе сериозни икономически щети на засегнатата страна, но по-рядко води до промяна в политическото й поведение. Авторитарни режими като тези в Куба или Северна Корея устояват на подобни мерки в продължение на десетилетия, макар и с цената на значителен спад в жизнения стандарт на населението.

Примери за ембарго не липсват: САЩ поддържат ограничения върху търговията с Куба, Иран, Северна Корея и Сирия. След началото на войната в Украйна подобни санкции бяха наложени и върху Русия и рускоокупираните територии. В по-далечното минало самите Съединени щати преживяха тежък удар от арабското петролно ембарго през 1973–1974 г., когато подкрепата им за Израел предизвика ответни действия на арабските страни износители на петрол.

