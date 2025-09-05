Дума на деня: SWOT анализ

Какво означава "SWOT анализ"?

SWOT анализът е реалистична, базирана на факти и данни оценка на една организация. Той помага да се определи конкурентната позиция на компанията, оценява вътрешните и външните проблеми и анализира текущия и бъдещия й потенциал.

Aнализът може да се прилага и за част от бизнеса, като продуктов асортимент или отдел, за цяла индустрия или за друга организация.

Използвайки вътрешни и външни данни, техниката може да насочи бизнеса към стратегии с по-голяма вероятност за успех и да отклони от тези, които са били (или вероятно ще бъдат) по-малко успешни. Независими анализатори на SWOT, инвеститори или конкуренти също могат да помогнат за оценка дали една компания, продуктов асортимент или индустрия е силна или слаба и защо.

SWOT анализът често се прилага и от правителства, неправителствени организации и отделни лица, включително инвеститори и предприемачи. Приложенията на SWOT анализът са почти безкрайни.

Всеки SWOT анализ включва четири категории. Въпреки че елементите и заключенията във всяка категория могат да варират от компания до компания, SWOT анализът не е пълен без следните четири елемента:

Силни страни: Силните страни описват това, в което една организация се отличава и което я различава от конкуренцията: силна марка, лоялна клиентска база, стабилен баланс, уникална технология и други. Например, хедж фонд може да е разработил собствена търговска стратегия, която осигурява резултати над средното за пазара. След това фондът трябва да реши как да използва тези резултати, за да привлече нови инвеститори.

Слаби страни: Слабите страни спират организацията да работи на оптимално ниво. Това са области, в които бизнесът трябва да се подобри, за да остане конкурентоспособен: слаба марка, по-висока от средната текучество на персонала, високи нива на дълг, недостатъчна верига на доставки или липса на капитал.

Възможности: Възможностите са благоприятни външни фактори, които могат да дадат на организацията конкурентно предимство. Например, ако една държава намали митата, производител на автомобили може да изнася колите си на нов пазар, увеличавайки продажбите и пазарния дял.

Заплахи: Заплахите се отнасят до фактори, които потенциално могат да навредят на организацията. Например, суша е заплаха за компания, произвеждаща пшеница, тъй като може да унищожи или намали добива. Други често срещани заплахи включват нарастващи разходи за материали, увеличаване на конкуренцията, недостиг на работна ръка и т.н.

