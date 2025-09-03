1 USD
1.6794 BGN
Петрол
68.43 $/барел
Bitcoin
$111,213.0
Последвайте ни
БГ Бизнес Дума на деня: Счетоводство

Дума на деня: Счетоводство

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "счетоводство"?

Счетоводството е процесът на регистриране на финансовите транзакции, свързани с даден бизнес или друга голяма организация. То включва обобщаване, анализиране и отчитане на тези транзакции пред надзорни органи, регулатори и данъчни институции.

Финансовите отчети, използвани в счетоводството, представляват кратко обобщение на финансовите операции за даден отчетен период и дават информация за дейността на компанията, финансовото й състояние и паричните й потоци.

Голяма компания уволни изпълнителния си директор заради романтична връзка с подчинен

Счетоводството е една от основните функции в почти всеки бизнес. В малките фирми то може да се води от счетоводител, докато в големите компании съществуват цели финансови отдели, работещи по единен счетоводен наръчник и обединяващи десетки служители.

Световен гигант за бързо хранене отваря първи ресторант в наша съседка

Отчетите, създадени чрез различните направления на счетоводството – като управленско и калкулационно счетоводство – са незаменими при вземането на информирани управленски решения.

Финансовите отчети, които обобщават дейността, финансовото състояние и паричните потоци на една голяма компания за определен период, са кратки и консолидирани документи, съставени въз основа на хиляди отделни транзакции.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

