БГ Бизнес Дума на деня: Безкасово плащане

Дума на деня: Безкасово плащане

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Безкасовото плащане е процесът на извършване на плащания без употреба на пари или чекове. Безкасовото плащане представлява електронни транзакции и други безконтактни методи на плащане.

Този вид плащане осигурява удобство и бързина при извършване на плащания.

Тенденцията за безкешови плащания се засилва, като все повече хора използват методи като дебитни и кредитни карти, мобилни приложения и онлайн банкиране, за да правят покупки. Използването на безналични плащания има няколко предимства, включително удобство, сигурност и по-ниски разходи. При безналичната система не е необходимо да се носят големи количества пари в брой, които могат да бъдат изгубени или откраднати.

Дума на деня: Квази пари

Освен това много от методите за безналични плащания предлагат допълнителни функции за сигурност, като например ПИН-кодове или удостоверяване с пръстов отпечатък.

Примери

„Мобилното плащане и онлайн плащанията са примери за безкасови методи на плащане.“

„При безкасовото плащане клиентът използва карта или мобилно приложение, за да заплати без да изважда пари от джоба си.“

„Безкасовото плащане е популярно в днешно време и облекчава хората от необходимостта да носят пари със себе си.“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

