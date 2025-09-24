Дума на деня: Логистика

Какво означава "логистика"?

Логистиката се отнася до цялостния процес по управление на това как ресурсите се набавят, съхраняват и транспортират до крайната си дестинация. Управлението на логистиката включва идентифициране на потенциални дистрибутори и доставчици, както и оценка на тяхната ефективност и достъпност. Логистичните мениджъри се наричат логистици.

Първоначално „логистика“ е военно понятие, използвано за това как военните набавят, съхраняват и придвижват техника и снабдяване. Днес терминът е широко приет в бизнеса, особено в производствения сектор, и обозначава начина, по който ресурсите се обработват и придвижват по веригата на доставки.

С прости думи, целта на логистичното управление е да се осигури правилното количество ресурси в правилния момент, на правилното място, в добро състояние – и да се достави до точния вътрешен или външен клиент.

Например в газовата индустрия логистиката включва управление на тръбопроводи, камиони, складови бази и дистрибуторски центрове, които обработват и транспортират горивото по веригата на доставки. Ефективната верига на доставки и добрите логистични процедури са ключови за намаляване на разходите и повишаване на ефективността. Лошата логистика води до закъснели доставки, неспособност да се удовлетворят нуждите на клиентите и в крайна сметка до загуби за бизнеса.

