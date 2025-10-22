Дума на деня: Пазарна ниша

Какво означава понятието "пазарна ниша"?

Пазарна ниша е специфична група потребители с общи характеристики и предпочитания, които ги правят по-склонни да купуват определени продукти или услуги.

Тези потребители образуват ясно дефинирани групи в рамките на целевите пазари и често проявяват по-голяма готовност да платят за решения, съобразени с техните уникални нужди.

На практика насочването към ниша означава, че всяко решение за продукт, всяко маркетингово послание и всяко взаимодействие с клиентите е изградено около очакванията на тази конкретна аудитория.

Нишовият маркетинг позволява на компаниите да разберат конкретните нужди на своята аудитория и да се обърнат към нея директно. Става въпрос за изграждане на правилните връзки, затова много социални мрежи подобряват възможностите си за таргетиране на нишови пазари.

