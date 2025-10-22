1 USD
1.68504 BGN
Петрол
62.33 $/барел
Bitcoin
$109,054.0
Последвайте ни
1 USD
1.68504 BGN
Петрол
62.33 $/барел
Bitcoin
$109,054.0
БГ Бизнес Дума на деня: Пазарна ниша

Дума на деня: Пазарна ниша

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "пазарна ниша"?

Пазарна ниша е специфична група потребители с общи характеристики и предпочитания, които ги правят по-склонни да купуват определени продукти или услуги.

Тези потребители образуват ясно дефинирани групи в рамките на целевите пазари и често проявяват по-голяма готовност да платят за решения, съобразени с техните уникални нужди.

Министерството на финансите пласира нов дълг за 300 млн. лева на вътрешния пазар

На практика насочването към ниша означава, че всяко решение за продукт, всяко маркетингово послание и всяко взаимодействие с клиентите е изградено около очакванията на тази конкретна аудитория.

Индия въвежда нови задължителни изисквания за пътуващите - ето какви

Нишовият маркетинг позволява на компаниите да разберат конкретните нужди на своята аудитория и да се обърнат към нея директно. Става въпрос за изграждане на правилните връзки, затова много социални мрежи подобряват възможностите си за таргетиране на нишови пазари.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата