Доларът падна заради спора за Гренландия

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Унгарска компания ще купи дял в NIS от руски собственици
НИС управлява единствената петролна рафинерия в Сърбия
Валутата е под натиск спрямо всички останали основни валути
Щатският долар поевтиня в днешната междубанкова търговия във Франкфурт след ескалацията на спора за Гренландия, съобщиха германски сайтове за финансова информация.
Единната европейска валута се разменяше за 1,1624 долара днес към 13:25 часа българско време, пише БТА.
Тази сутрин доларът бе под натиск спрямо всички останали основни валути. Еврото се търгуваше за 1,1631 долара, след като в петък вечерта затвори на ниво от 1,16 долара. В петък Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1617 долара.
