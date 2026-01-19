Доларът падна заради спора за Гренландия

Валутата е под натиск спрямо всички останали основни валути

Щатският долар поевтиня в днешната междубанкова търговия във Франкфурт след ескалацията на спора за Гренландия, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1624 долара днес към 13:25 часа българско време, пише БТА.

Тази сутрин доларът бе под натиск спрямо всички останали основни валути. Еврото се търгуваше за 1,1631 долара, след като в петък вечерта затвори на ниво от 1,16 долара. В петък Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1617 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN