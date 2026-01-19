Годишната инфлация се е забавила в България, еврозоната и ЕС през декември

Къде е най-ниският темп на инфлация в ЕС?

Годишната инфлация в Европейския съюз (ЕС) се е забавила до 2,3% през декември 2025 г. Това показват данни, публикувани от Евростат. За сравнение през декември 2024 г. инфлационният темп е 2,7%.

Какво показват данните?

Снимка: iStock

В еврозоната годишната инфлация през декември е била 1,9% след 2,1% през ноември и 2,4% през последния месец на 2024 г. Първоначално Евростат бе изчислила декемврийската инфлация на 2%.

Данните показват, че в България по хармонизирания индекс на потребителските цени, т.е. сравнимата мярка за инфлацията в страните от ЕС, е отчетено забавяне. Инфлацията е стигнала до 3,5% през декември спрямо 3,7% през ноември. Това равнище нарежда страната ни на 6-то място в ЕС.

Къде е най-ниският темп?

Снимка: iStock

Най-нисък годишен темп на инфлацията се наблюдава в Кипър (0,1%), Франция (0,7%) и Италия (1,2%). Най-висок – в Румъния (8,6%), Словакия (4,1%) и Естония (4%). Данните показват, че, спрямо ноември, годишната инфлация се забавя в 18 страни членки на ЕС. Остава без промяна в 3, а се ускорява в 6.

През декември миналата година най-голям принос за годишното повишение на цените в еврозоната има секторът на услугите (1,54 процентни пункта), следван от храните, алкохола и тютюна (+0,49 пр. п.), неенергийните промишлени стоки (+0,09 пр. п.) и енергията (-0,18 пр.п.)

През декември на месечна база поскъпването на стоките и услугите за потребителите е най-голямо в Ирландия (0,6%), Австрия (0,5%), Испания и Белгия (0,3% и за двете).

През последния месец на миналата година Дания, Малта и Кипър са били в дефлация на месечна основа, сочат още данните на Евростат. Общото ниво на цените на стоките и услугите в трите страни се е понижило с 0,4%. Следват Чехия, Хърватия и Словакия със спад от 0,3% и за трите държави, и Литва и Люксембург понижение от 0,2% и за двете държави.

