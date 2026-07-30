Докога цените ще бъдат обозначавани в лева и в евро?

Когато се прилага двойно обозначаване, цените в евро и левове трябва да бъдат поставени една до друга, ясно, четливо и разбираемо

Периодът, в който цените на стоките и услугите ще бъдат изписвани едновременно в евро и левове, започва на 8 август 2025 г. и ще продължи до 8 август 2026 г. При обозначаването на стойностите в евро къ момента се прилагат правилата за превалутиране и закръгляване, определени в Закона за въвеждането на еврото. Изискването за двойно обозначаване важи за търговците, доставчиците на услуги и техните продукти и услуги, като цените трябва да бъдат представяни и в двете валути през целия период.

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Това правило се прилага и за рекламни материали, в които се посочват цени на стоки или услуги. Публичните органи също са задължени да спазват изискванията - всички суми, които гражданите дължат на държавата, включително данъци, такси и други плащания, както и сумите, които държавата дължи на гражданите, са обозначавани в левове и евро, предава БНБ.

Има определени случаи, в които двойното обозначаване не е задължително. Сред тях са продажните цени на стоки и номиналната стойност на ценни книжа на приносител и платежни инструменти извън обхвата на Закона за платежните услуги и платежните системи, когато изписването на двете валути е технически невъзможно. Изключение се прави и за цените на тютюневи изделия, изписани върху потребителските опаковки или бандеролите, цените на горива и природен газ за моторни превозни средства, показвани на ценови табели и колонки, цените на таксиметровите услуги, изписани на таксиметрови апарати, етикетите от електронни везни, автомати и системи за самообслужване, както и за някои печатни издания и документи по Закона за данък върху добавената стойност.

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Какви правила важат през последната година?

Когато се прилага двойно обозначаване, цените в евро и левове трябва да бъдат поставени една до друга, ясно, четливо и разбираемо, с еднакъв размер на шрифта и без начин на изписване, който може да заблуди потребителите. Двете стойности трябва да бъдат придружени от обозначение на съответната валута, знак или съкращение, което позволява лесното им разграничаване. Изключенията от задължението не освобождават търговците от необходимостта да предоставят ясна и разбираема информация за цените по друг подходящ начин. При аудио и видео реклами цените могат да бъдат обявявани устно само в левове до датата на въвеждане на еврото, а след тази дата - само в евро.

При обозначаването на цени за единица мярка търговците могат да ограничат двойното изписване само до крайната продажна цена на продукта, без да посочват отделно цената за единица мярка. Ако цената за единица мярка е еднаква с продажната цена, двойното обозначаване може да бъде направено само върху крайната цена. При намаления на цени, изразени като конкретна сума или процент, както и при сравнение на цени, търговците могат да посочват в двете валути единствено крайната цена, която потребителят заплаща.