До 5 януари фермерите ще избират как да облагат доходите си за бъдещи периоди

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат възможност да изберат начина на облагане на доходите си от земеделска дейност за бъдещи периоди до 5 януари 2026 г., съобщават от Националната агенция за приходите (НАП). Обичайният срок за упражняване на това право е до 31 декември на предходната година, но тъй като 31 декември 2025 г. е неработен ден, крайният срок се удължава до 5 януари 2026 г., предава БНТ.

Снимка: iStock

От НАП уточняват, че направеният избор важи за следващите пет последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно чрез подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, земеделските стопани, регистрирани като физически лица, не могат да се възползват от правото на преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, предвидено в чл.48, ал.6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Новорегистрираните през 2025 г. земеделски стопани могат да изберат за същата година облагане с данък върху годишната данъчна основа по реда за еднолични търговци, съгласно чл.28 от ЗДДФЛ. Този избор се декларира в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2025 г. Ако желаят да продължат да се облагат по този ред и през следващите пет години, земеделските стопани трябва да подадат декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ до 5 януари 2026 г.

Декларацията може да бъде подадена лично от земеделския стопанин или от упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес, по електронен път чрез Портала за електронни услуги на агенцията, или по пощата.

