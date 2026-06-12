До 25 000 евро глоба за измами при предлагането на бързи кредити

Според КЗП на потребителите е предоставяна неточна информация, която не дава представа за кредита

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е установила нелоялни търговски практики при няколко дружества от сектора на небанковото потребителско кредитиране. За констатираните нарушения ще бъдат наложени административни санкции в размер до 25 000 евро, съобщават от институцията, цитира БНТ.

Според КЗП на потребителите е предоставяна информация, която не дава ясна и точна представа за реалната цена на кредита. В част от случаите е посочван годишен процент на разходите, който не отразява всички действителни разходи, свързани с кредита.

Така потребителите могат да останат с погрешното впечатление, че кредитът е по-евтин, отколкото е в действителност, допълват от комисията.

При част от проверените договори обявеният годишен процент на разходите се отнася до по-изгоден вариант на кредитния продукт, докато реално приложимите условия водят до значително по-висока крайна сума за връщане. По този начин потребителите не получават достатъчно ясна информация за действителното оскъпяване на кредита и за финансовите последици от договора.

От КЗП подчертават, че това е особено важно при бързите кредити, тъй като годишният процент на разходите е основният показател, по който потребителите сравняват различните оферти. Когато този показател не включва всички известни и предвидими разходи, се затруднява възможността за информиран избор.

Установени са и случаи, в които на потребителите е предоставяна информация, която може да създаде заблуждение относно финансовите последици при просрочие. В преддоговорни документи и тарифи са били посочвани допълнителни разходи за събиране на вземания, изпращане на напомнителни писма и други действия на кредитора. Според КЗП подобна информация може да създаде впечатление за такси извън предвидените в закона, което оказва допълнителен натиск върху потребителите и влияе върху решенията им.

От комисията посочват, че тези практики засягат пряко икономическите интереси на потребителите, тъй като липсата на ясна и коректна информация за реалната цена на кредита ограничава възможността за информиран избор. Предстоят срещи със засегнатите страни с цел създаване на по-справедливи, прозрачни и равнопоставени условия между дружествата от сектора и потребителите.