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БГ Бизнес До 25 000 евро глоба за измами при предлагането на бързи кредити

До 25 000 евро глоба за измами при предлагането на бързи кредити

bTV Бизнес екип

Според КЗП на потребителите е предоставяна неточна информация, която не дава представа за кредита

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е установила нелоялни търговски практики при няколко дружества от сектора на небанковото потребителско кредитиране. За констатираните нарушения ще бъдат наложени административни санкции в размер до 25 000 евро, съобщават от институцията, цитира БНТ. 

Според КЗП на потребителите е предоставяна информация, която не дава ясна и точна представа за реалната цена на кредита. В част от случаите е посочван годишен процент на разходите, който не отразява всички действителни разходи, свързани с кредита.

Така потребителите могат да останат с погрешното впечатление, че кредитът е по-евтин, отколкото е в действителност, допълват от комисията.

При част от проверените договори обявеният годишен процент на разходите се отнася до по-изгоден вариант на кредитния продукт, докато реално приложимите условия водят до значително по-висока крайна сума за връщане. По този начин потребителите не получават достатъчно ясна информация за действителното оскъпяване на кредита и за финансовите последици от договора.

От КЗП подчертават, че това е особено важно при бързите кредити, тъй като годишният процент на разходите е основният показател, по който потребителите сравняват различните оферти. Когато този показател не включва всички известни и предвидими разходи, се затруднява възможността за информиран избор.

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Установени са и случаи, в които на потребителите е предоставяна информация, която може да създаде заблуждение относно финансовите последици при просрочие. В преддоговорни документи и тарифи са били посочвани допълнителни разходи за събиране на вземания, изпращане на напомнителни писма и други действия на кредитора. Според КЗП подобна информация може да създаде впечатление за такси извън предвидените в закона, което оказва допълнителен натиск върху потребителите и влияе върху решенията им.

От комисията посочват, че тези практики засягат пряко икономическите интереси на потребителите, тъй като липсата на ясна и коректна информация за реалната цена на кредита ограничава възможността за информиран избор. Предстоят срещи със засегнатите страни с цел създаване на по-справедливи, прозрачни и равнопоставени условия между дружествата от сектора и потребителите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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