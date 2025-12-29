Длъжни ли са обменните бюра да продават евро по фиксиран курс?

Защо курсът в обменните бюра е различен от 1.95583?

Остават броени дни до въвеждането на еврото като валута в България и много хора с изненада забелязват, че обменните бюра курсът на еврото не е фиксираният 1.95583, а често е по-висок – 1.98, 1.99 или дори повече. Ако решите да обменяти пари в чейндж бюро, където курсът е 1.98, за обмяната на 100 лв. губите около 0.62 евро, защото курсът в обменното бюро е по-неизгоден от официалния. Това поражда въпроси и съмнения дали се нарушава законът. Краткият отговор е: не.

Какво казват правилата?

Съгласно действащата нормативна уредба за работата на обменните бюра в България, те имат право да определят търговски обменен курс, който може да се отклонява с до 5% от официалния курс за съответната валута за деня, публикуван от Българската народна банка (БНБ).

Важно е да се подчертае, че курсът 1.95583 лева за едно евро е официалният фиксиран курс, който БНБ използва за счетоводно и банково превалутиране, автоматичното превръщане на заплати, пенсии, депозити и кредити, държавни и финансови операции.

Този курс обаче не е задължителен търговски курс за обменните бюра при обмяна на пари в брой.

Какво означава това на практика?

Правото на отклонение до 5% означава, че курс от 1.98 или 1.99 лева за евро е напълно в рамките на закона. Разликата спрямо фиксирания курс представлява търговски марж, чрез който обменните бюра покриват разходите си и реализират печалба. Подобни вариации са допустими, тъй като дейността им се основава на пазарен принцип, а не на административно наложена цена.

С други думи, таблото на чейндж бюрото не показва „официалния курс на държавата“, а цената, на която конкретният търговец е готов да купи или продаде валута.

Защо това е особено видимо около въвеждането на еврото?

Снимка: bTV

По време на преходния период, когато левът все още е в обращение, търсенето на обмяна в евро нараства. Това естествено води до по-високи курсове „продавам“ и по-големи разлики между отделните обменни бюра.

Законът позволява тези пазарни колебания именно за да не се налагат административни ограничения върху търговската дейност.

Какво трябва да знаят гражданите?

Най-важното е, че никой не е длъжен да обменя пари в чейндж бюро. Банките и БНБ извършват безплатно превалутиране по официалния фиксиран курс, така че по този начин да не губите пари. Преди обмяна винаги трябва да се проверява реалният курс и крайната сума, а не само големите цифри на таблото.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN