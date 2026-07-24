×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
Петрол
86.66 $/барел
Bitcoin
$65,256.8
Последвайте ни
1 USD
Петрол
86.66 $/барел
Bitcoin
$65,256.8
БГ Бизнес Имате депозит от 100 000 евро в банка? Ето колко реално губите за година

Имате депозит от 100 000 евро в банка? Ето колко реално губите за година

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

България е в топ 3 държави с най-висока инфлация в ЕС

През юни инфлацията в България достига 5,2%. Това показват поседните данни на Евростат и НСИ. Според тези данни страната ни се нарежда в топ 3 държави с най-висока инфлация в Европейския съюз.

При официална инфлация от 5,2% и средна лихва по новите срочни депозити от 1,33%, депозит от 100 000 евро носи 1330 евро лихва, но губи 5200 евро от покупателната си стойност. Това означава реална загуба от около 3870 евро, без да се отчитат данъци и банкови такси, коментира финансовият експерт Макс Баклаян.

Какво губи човек с депозит от 100 000 евро?

Снимка: istockphoto

Вижте как могат да изглеждат бъдещите евробанкноти (СНИМКИ)

„Докато официалната инфлация е над 5%, а средната лихва е малко над 1%, банковият депозит е доказано лошо място за съхраняване на спестявания и получаване на доходност. Още повече, ако като мен смятате, че истинският размер на инфлацията е значително по-голям“, коментира Макс Баклаян.

Данните на БНБ показват, че средната лихва по новите срочни депозити е 1,33%, което представлява минимално повишение спрямо април.

При депозит от 100 000 евро това означава 1330 евро годишна лихва. При официална инфлация от 5,2% покупателната стойност на същата сума намалява с 5200 евро.

Реалният ефект е загуба от 3870 евро, без да се отчитат данъци и банкови такси, които допълнително увеличават загубата.

Това не означава, че хората трябва да изтеглят парите си и да ги насочат към рискове инвестиции. Според Баклаян това е сигнал, че българските домакинства трябва да започнат да управляват по-активно спестяванията си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как българска платформа направи колективното инвестиране в имоти възможно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата