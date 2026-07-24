Имате депозит от 100 000 евро в банка? Ето колко реално губите за година

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България е в топ 3 държави с най-висока инфлация в ЕС
През юни инфлацията в България достига 5,2%. Това показват поседните данни на Евростат и НСИ. Според тези данни страната ни се нарежда в топ 3 държави с най-висока инфлация в Европейския съюз.
При официална инфлация от 5,2% и средна лихва по новите срочни депозити от 1,33%, депозит от 100 000 евро носи 1330 евро лихва, но губи 5200 евро от покупателната си стойност. Това означава реална загуба от около 3870 евро, без да се отчитат данъци и банкови такси, коментира финансовият експерт Макс Баклаян.
„Докато официалната инфлация е над 5%, а средната лихва е малко над 1%, банковият депозит е доказано лошо място за съхраняване на спестявания и получаване на доходност. Още повече, ако като мен смятате, че истинският размер на инфлацията е значително по-голям“, коментира Макс Баклаян.
Данните на БНБ показват, че средната лихва по новите срочни депозити е 1,33%, което представлява минимално повишение спрямо април.
При депозит от 100 000 евро това означава 1330 евро годишна лихва. При официална инфлация от 5,2% покупателната стойност на същата сума намалява с 5200 евро.
Реалният ефект е загуба от 3870 евро, без да се отчитат данъци и банкови такси, които допълнително увеличават загубата.
Това не означава, че хората трябва да изтеглят парите си и да ги насочат към рискове инвестиции. Според Баклаян това е сигнал, че българските домакинства трябва да започнат да управляват по-активно спестяванията си.
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