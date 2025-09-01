1 USD
Делът на енергията от вятър в Европа надхвърли 15%

Делът на енергията от вятър в Европа надхвърли 15%

bTV Бизнес екип

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия, Испания и Франция

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 15,2%, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,4 процента от общото количество електроенергия (719 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,8 процента (163 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Португалия  (49,2 процента),  Испания (28 на сто) и Австрия (24,9 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (193,3 гигаватчаса), Испания (156,8 гигаватчаса) и Франция (88 гигаватчаса), сочи още справката, цитирана от БТА.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

