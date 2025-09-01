Защо септември е най-мразеният месец от Уолстрийт?

Защо този месец е „понеделникът“ на финансовата година?

За пазарите септември е като понеделник сутрин – всички го мразят и нямат търепние да приключи. Традиционно, според данни на Dow Jones, Dow, S&P 500 и Nasdaq Composite отчитат най-лошия си месец за годината през септември, съобщва CNBC.

Върховете на август

Август донесе радост за инвеститорите. S&P 500 надхвърли 6500 пункта и отбеляза нов рекорд, Dow Jones също достигна исторически върхове, а в Европа Stoxx Europe 600 записа първата си двумесечна печеливша серия от февруари насам. Но въпреки позитивите, „призракът на септември“ остава над пазарите.

Сектори: победители и губещи

В Европа резултатите са смесени. Най-големият печеливш е банковият сектор. Акциите на банките се изкачиха до най-високите си нива от финансовата криза през 2008 г. насам. Германската Комерцбанк поведе ръста с над 100% поскъпване от началото на годината.

От другата страна на спектъра са медийните компании. Техните акции се понижиха с над 8% през последните два месеца заради опасения от въздействието на изкуствения интелект. Особено тежко пострада рекламният гигант WPP, отчитайки 71% спад в печалбата преди данъци за първото полугодие и понижавайки прогнозата си за годината.

Оптимисти срещу песимисти

Снимка: Reuters

Въпреки сезонната слабост, някои анализатори остават оптимисти.

„Вярваме, че бичият пазар ще остане непокътнат. Очакваме меко кацане на икономиката, стабилни корпоративни печалби и по-ниски лихви през следващите 12 месеца“, казва Марк Хефеле, главен инвестиционен директор на UBS Global Wealth Management.

По-предпазлив е Грегъри Дако, главен икономист на EY-Parthenon. Според него американската икономика изглежда устойчива, но всъщност е под нарастващ натиск. Ръстът от 3,0% през второто тримесечие на 2025 г. е бил до голяма степен илюзорен, тъй като се дължи на спад на вноса след засилените покупки на бизнеса заради новите тарифи.

В перспектива, скорошен доклад на Barclays прогнозира забавяне през втората половина на годината, но възстановяване на икономическия растеж в САЩ и Европа през 2026 г., като се казва, че „пазарите ще се въздържат от реакция към двойната тема за тарифите и данъчния закон на САЩ“.

