BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1739 BGN
Петрол
63.97 $/барел
Bitcoin
$90,089.0
Последвайте ни
1 USD
1.1739 BGN
Петрол
63.97 $/барел
Bitcoin
$90,089.0
БГ Бизнес Държавата ще строи модерно пристанище на созополски остров

Държавата ще строи модерно пристанище на созополски остров

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

В момента в Созопол са регистрирани 8 туристически кораба за сезонен превоз на пътници

Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ ще изгради модерно пристанище за пътнически кораби и яхтена марина на остров „Св.св. Кирик и Юлита“ край Созопол. Това обяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

Остров „Св. св. Кирик и Юлита“ е с площ около 80 декара и е разположен на 250 метра от брега на Сопозол, като е единственият остров по българското Черноморие, свързан със сушата чрез вълнолом. По думите на министър Караджов островът е уникална природна даденост, но повече от 15 години не е намерено решение за подходящото му стопанисване и развитие.

"По време на посещение в Созопол през лятото обещах на местната общност, че държавата ще положи необходимата грижа за острова и днес това вече е факт“, заяви вицепремиерът Караджов. Той увери, че ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще модернизира кейовата стена и цялостната инфраструктура, ще изгради терминал за обслужване на пътници и туристически кораби, модерна яхтена марина, както и зона за обществен достъп с възможност за акостиране на атракционни кораби, пише "Сега".

Коя е най-популярната дестинация в света за 2026 г.?

В момента в Созопол са регистрирани 8 туристически кораба за сезонен превоз на пътници, всеки с капацитет над 35 души, както и пътнически катамаран по линията Созопол – Несебър със 100 места. Пристанището се посещава и от множество яхти. Созопол е и традиционен център на риболова.

„Въпреки този интензивен трафик, в Созопол няма специализиран терминал за обслужване на туристически кораби. Всички тези плавателни съдове в момента използват рибарското пристанище, чийто кей е с дължина едва 80–100 метра“, транспортният министър.

Плановете са  „Св. св. Кирик и Юлита“ да поеме изцяло туристическото корабоплаване, като по този начин рибарското пристанище бъде освободено от тази дейност.

В същото време Министерството на културата ще запази пълен достъп до острова и възможността да развива и опазва археологическата зона. ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще подпомага и дейността на Центъра за подводна археология в Созопол – Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата