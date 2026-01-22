Държавата ще строи модерно пристанище на созополски остров

В момента в Созопол са регистрирани 8 туристически кораба за сезонен превоз на пътници

Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ ще изгради модерно пристанище за пътнически кораби и яхтена марина на остров „Св.св. Кирик и Юлита“ край Созопол. Това обяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

Остров „Св. св. Кирик и Юлита“ е с площ около 80 декара и е разположен на 250 метра от брега на Сопозол, като е единственият остров по българското Черноморие, свързан със сушата чрез вълнолом. По думите на министър Караджов островът е уникална природна даденост, но повече от 15 години не е намерено решение за подходящото му стопанисване и развитие.

"По време на посещение в Созопол през лятото обещах на местната общност, че държавата ще положи необходимата грижа за острова и днес това вече е факт“, заяви вицепремиерът Караджов. Той увери, че ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще модернизира кейовата стена и цялостната инфраструктура, ще изгради терминал за обслужване на пътници и туристически кораби, модерна яхтена марина, както и зона за обществен достъп с възможност за акостиране на атракционни кораби, пише "Сега".

В момента в Созопол са регистрирани 8 туристически кораба за сезонен превоз на пътници, всеки с капацитет над 35 души, както и пътнически катамаран по линията Созопол – Несебър със 100 места. Пристанището се посещава и от множество яхти. Созопол е и традиционен център на риболова.

„Въпреки този интензивен трафик, в Созопол няма специализиран терминал за обслужване на туристически кораби. Всички тези плавателни съдове в момента използват рибарското пристанище, чийто кей е с дължина едва 80–100 метра“, транспортният министър.

Плановете са „Св. св. Кирик и Юлита“ да поеме изцяло туристическото корабоплаване, като по този начин рибарското пристанище бъде освободено от тази дейност.

В същото време Министерството на културата ще запази пълен достъп до острова и възможността да развива и опазва археологическата зона. ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще подпомага и дейността на Центъра за подводна археология в Созопол – Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО.

