Чуждестранни инвестиции у нас нарастват с близо 21%

Най-големите инвестиции идват от Нидерландия

Преките чуждестранни инвестиции в България достигат 2,53 млрд. евро към края на септември тази година, показват предварителните данни на Българската народна банка. Това представлява увеличение от 20,9 на сто, или с 437,8 млн. евро, спрямо същия период на миналата година. За сравнение, нетният поток на преките инвестиции в страната за периода януари – септември 2024 г. е бил 2,09 млрд. евро, цитира БТА.

Снимка: iStock

През септември 2025 г. преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 473 млн. евро, спрямо положителен поток от 370,2 млн. евро през същия месец на миналата година. Размерът на чуждите вложения представлява 2,3 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната, при 2 процента от БВП година по-рано.

Тъй като данните за преките чуждестранни инвестиции са предварителни, настоящите резултати могат да се променят при последващи ревизии. Най-големите нетни положителни потоци за януари – септември 2025 г. идват от Нидерландия (554,9 млн. евро), Италия (325,2 млн. евро) и Гърция (317,1 млн. евро), докато най-големите нетни отрицателни потоци са към САЩ (150,5 млн. евро) и Люксембург (76,5 млн. евро).

Нетният поток от чуждестранни инвестиции в недвижими имоти е отрицателен и възлиза на 15,9 млн. евро, при отрицателен поток от 7,1 млн. евро за същия период на 2024 г. Дяловият капитал, включващ парични и апортни вноски на нерезиденти, както и постъпления и плащания по сделки с недвижими имоти, е положителен и достига 316,7 млн. евро за януари – септември 2025 г., което е значително увеличение спрямо 20,5 млн. евро за януари – септември 2024 г.

По предварителни данни, реинвестираната печалба е положителна и възлиза на 3,118 млрд. евро, при 2,013 млрд. евро за същия период на миналата година. В същото време нетният поток по дългови инструменти е отрицателен и достига 901,3 млн. евро, докато за януари – септември 2024 г. той е бил положителен с 61,9 млн. евро.

Нетният поток на преките инвестиции на чуждестранни лица в чужбина за януари – септември 2025 г. е 402,4 млн. евро (0,4 на сто от БВП), при 786,1 млн. евро (0,8 на сто от БВП) за същия период на предходната година. През септември 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 48,1 млн. евро, при положителни 95,8 млн. евро за септември 2024 г.

