1 USD
1.66397 BGN
Петрол
64.49 $/барел
Bitcoin
$120,248.0
Свят С колко се понижиха световните цени на храните през септември?

С колко се понижиха световните цени на храните през септември?

bTV Бизнес екип

Значително се увеличава производството на зърнени култури

Световните цени на храните са отбелязали спад през септември, като основен принос за това имат по-ниските цени на захарта и млечните продукти, съобщи днес Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО),предава БТА. 

Снимка: Canva

Индексът на цените на хранителните стоки на ФАО, който измерва месечните промени в международно търгуваните хранителни продукти, е достигнал средно ниво от 128,8 пункта през септември. Това представлява намаление спрямо преразгледаната стойност от 129,7 пункта за август.

Въпреки месечното понижение, индексът остава с 3,4 процента по-висок в сравнение със същия месец на предходната година.

Всичко под 5 долара: Amazon представя собствена марка хранителни продукти

В отделен анализ ФАО актуализира нагоре прогнозата си за глобалното производство на зърнени култури през 2025 г., което вече се очаква да достигне 2,971 милиарда тона. Това е увеличение спрямо предишната оценка от 2,961 милиарда тона, направена миналия месец.

Според доклада, новата прогноза е с 3,8 процента над нивата от 2024 г., което бележи най-съществения годишен ръст от 2013 г. насам. Корекцията нагоре се обяснява с по-добри очаквания за добивите на пшеница, царевица и ориз.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

