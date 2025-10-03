С колко се понижиха световните цени на храните през септември?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Турция отчете инфлация от над 30% през септември
Спрямо август увеличението на цените през септември е от 3,23%
Значително се увеличава производството на зърнени култури
Световните цени на храните са отбелязали спад през септември, като основен принос за това имат по-ниските цени на захарта и млечните продукти, съобщи днес Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО),предава БТА.
Индексът на цените на хранителните стоки на ФАО, който измерва месечните промени в международно търгуваните хранителни продукти, е достигнал средно ниво от 128,8 пункта през септември. Това представлява намаление спрямо преразгледаната стойност от 129,7 пункта за август.
Въпреки месечното понижение, индексът остава с 3,4 процента по-висок в сравнение със същия месец на предходната година.
В отделен анализ ФАО актуализира нагоре прогнозата си за глобалното производство на зърнени култури през 2025 г., което вече се очаква да достигне 2,971 милиарда тона. Това е увеличение спрямо предишната оценка от 2,961 милиарда тона, направена миналия месец.
Според доклада, новата прогноза е с 3,8 процента над нивата от 2024 г., което бележи най-съществения годишен ръст от 2013 г. насам. Корекцията нагоре се обяснява с по-добри очаквания за добивите на пшеница, царевица и ориз.
