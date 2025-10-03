С колко се понижиха световните цени на храните през септември?

Значително се увеличава производството на зърнени култури

Световните цени на храните са отбелязали спад през септември, като основен принос за това имат по-ниските цени на захарта и млечните продукти, съобщи днес Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО),предава БТА.

Снимка: Canva

Индексът на цените на хранителните стоки на ФАО, който измерва месечните промени в международно търгуваните хранителни продукти, е достигнал средно ниво от 128,8 пункта през септември. Това представлява намаление спрямо преразгледаната стойност от 129,7 пункта за август.

Въпреки месечното понижение, индексът остава с 3,4 процента по-висок в сравнение със същия месец на предходната година.

В отделен анализ ФАО актуализира нагоре прогнозата си за глобалното производство на зърнени култури през 2025 г., което вече се очаква да достигне 2,971 милиарда тона. Това е увеличение спрямо предишната оценка от 2,961 милиарда тона, направена миналия месец.

Според доклада, новата прогноза е с 3,8 процента над нивата от 2024 г., което бележи най-съществения годишен ръст от 2013 г. насам. Корекцията нагоре се обяснява с по-добри очаквания за добивите на пшеница, царевица и ориз.

