Последвайте ни
БГ Бизнес Чатбот отговоря на въпроси за еврото

Чатбот отговоря на въпроси за еврото

bTV Бизнес екип

Целта е всеки гражданин да може да получи отговор на въпросите си

Сайтът на Икономическия и социален съвет в България има нова функционалност – чатбот, който предоставя лесен и бърз достъп до важна информация, свързана с присъединяването на България към еврозоната. 

Съвременната технология е внедрена от ИСС с ясната цел всеки гражданин да може да получи отговор на въпрос, възникнал в неговото ежедневие във връзка с еврозоната.

Продават една от най-известните вериги кафенета

Чатботът отговаря на въпроси, свързани с доходи, цени, инфлация, превалутиране, валутен обмен, кредити, депозити, бизнес, контролни институции и други, които пряко засягат гражданите.

Интерактивният помощник е достъпен на сайта на Съвета в специално обособената секция "Еврозона". Също там в подкаст "Въпросите с отговор", бизнес, синдикати и граждански организации задават въпроси на водещи експерти и представители на институциите. 

Колко струва изграждането на соларна система за отопление през зимата?

В първия епизод председателят на Комисията по икономическа политика в ИСС и заместник-председател на БСК Станислав Попдончев разговаря по темите на бизнеса със заместник-министъра на финансите Методи Методиев. Поредицата стартира в първата седмица на август.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

