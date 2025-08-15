1 USD
1.67308 BGN
Петрол
65.68 $/барел
Bitcoin
$119,224.0
БГ Бизнес В кои градове у нас е най-скъпо кафето и баничката?

В кои градове у нас е най-скъпо кафето и баничката?

bTV Бизнес екип

Цените са по-висока в големите търговски обекти и по-ниска в малките магазини

Цената на значителна част от стоките е по-висока в големите търговски обекти, отколкото при малките. Това каза директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) и главен икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов на пресконференция, на която представи данни от наблюдение на цените от малката потребителска кошница към юли 2025 г.

В големите вериги по-скъпи са продукти като хляб, свинско месо, кренвирши, кисело и прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, ябълки и боб, каза експертът. Малките търговски обекти държат средно между 1%-10% по-ниски цени на 21 стоки от малката потребителка кошница, коментира Костов. 

Икономистът заяви още, че по-значителен ръст има при цените на кафето и минералната вода, като това се обосновава със сезонната специфика на потреблението. Лимоните са поскъпнали с 9,6%, ябълките – със 7,8%, пилешкото месо – с 2,8%, а хлябът – с около 2%. Олиото, доматите и краставиците поевтиняват, добави той. Има различия при цените и в регионите. Кафето е най-скъпо в Перник и Габрово, каза още Костов. Баничката е най-скъпа в София. Олиото е най-скъпо в Пловдив, белият боб – в Благоевград.

Цените на дребно и на едро са със сериозни отклонения, съобщи още Костов. Отклоненията за една и съща стока са между 30% и 70%, каза той.

На месечна база се наблюдава задържане на цените на малката потребителска кошница поради спада на цените при някои основни стоки, като ориз и яйца, и по-същественото намаление на цените на сезонните – краставица, домат и др., сочат още данните на КНСБ.

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. и подписания Меморандум за сътрудничество с правителството КНСБ започна месечно наблюдение на цените на 21 стоки от малката потребителска кошница. Целта е да бъдат гарантирани интересите на потребителите чрез предотвратяване на необосновано повишаване на цените на стоките и услугите, казаха от синдиката. Наблюдават се 81 общини и 600 малки и големи търговски обекта. Към малката потребителска кошница са добавени лимони, минерална вода (0,5 л) и чаша кафе.  

Ще продължим да наблюдаваме цените всеки месец. Дано да имаме ценообразуване, което съответства на пазарните процеси и взаимоотношения между икономическите субекти в нашето стопанство, заяви също Любослав Костов.

