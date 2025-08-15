Кой управлява световното богатство през 2025 г.?

И България има малък дял

Знаете ли, че страните от Европейския съюз (ЕС) притежават само 16,6% от световното лично богатство? В рамките на цяла Европа пък този дял нараства до 22,3%.

САЩ имат над една трета дял, докато Китай – около една пета. Заедно обаче тези две страни контролират 54% от световното богатство, показват докладът Global Wealth Report 2025 на UBS, цитиран от Euronews. Проучването обхваща 56 държави и пазари, представляващи над 92% от световното богатство.

Къде в Европа е съсредоточен най-големият дял от световното богатство?

Според доклада, световното лично богатство е достигнало 435 трлн. евро в края на 2024 г. САЩ държат най-големия дял – 34,7% (150,9 трлн. евро), следвани от Китай с 19,4% (84,2 трлн. евро). Япония е на трето място с 4,5% (19,7 трлн. евро).

Европа – включително ЕС, Обединеното кралство, Швейцария, Норвегия и Турция – притежава 22,3% от световното лично богатство.

В рамките на Европа Обединеното кралство държи най-голям дял – 3,84%, следвана от Германия (3,76%) и Франция (3,3%), Италия (2,25%) и Испания (1,95%) допълват първата петица. Не е изненада, че петте най-големи икономики на Европа заемат водещите места в списъка.

В номинално изражение, Обединеното кралство притежава 16,7 трлн. евро лично богатство, следвано от Германия (16,4 трлн. евро) и Франция (14,3 трлн. евро). Нито една друга европейска държава не преминава границата от 10 трилиона евро.

Китай е по-голям от водещите пет европейски икономики

Общият дял на петте водещи европейски икономики (15,1%), в които влизат Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство, остава обаче значително по-нисък от дела на Китай (19,4%).

Нидерландия (1,14%) и Швейцария (1,04%) също имат дялове от по над 1%. Дяловете на останалите европейски държави са значително под този праг – в 19 от 31 държави делът е под 0,4%.

За няколко държави делът на световното лично богатство е под 0,1%. Сред тях са Люксембург, България, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Кипър, Естония и Малта.

Важно е да се отбележи, че тези данни показват общото национално богатство и дяловете в глобален план. Те не отразяват кои държави са по-богати на индивидуално ниво. За такива сравнения се използва показателят „богатство на възрастен“.

По принцип, държавите с по-висок брутен вътрешен продукт (БВП) имат и по-големи дялове от световното лично богатство, както показва и примерът с петте водещи европейски икономики. Макар нивата на БВП да варират значително, тази зависимост се наблюдава и при редица други държави.

Ръст в Източна Европа, спад на Запад

Глобалният ръст в показателя през 2024 г. е по-бърз от предходната година – от 4,2% до 4,6% в доларово изражение. Но увеличението не е равномерно – зад общите числа се крият ясни регионални различия.

Източна Европа отчита най-голям ръст на общото лично богатство през 2024 г. – над 12% спрямо 2023 г., малко преди Северна Америка. Регионът е добавил 28 000 нови милионери, ръст от 2,9%, което го превръща в силен двигател на растежа.

Общото лично богатство в Китай (в т.ч. Макао, Тайван и Хонконг) нараства с 3,4% спрямо 2023 г., изпреварвайки Югоизточна Азия (2,7%). Близкият изток и Африка отбелязват ръст от 4,2% и са единственият друг регион с положителен резултат. Западна Европа и Океания (-1,5% всяка) и Латинска Америка (-4,3%) отчитат спадове след корекция спрямо броя на населението.

