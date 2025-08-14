Изграждат военна база на НАТО у нас за над 100 млн. евро

Базата ще се намира край ямболското село Кабиле

Министерският съвет прие решение, с което одобрява проект на „Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“.

Снимка: Getty Images/iStock

В изпълнение на ангажиментите на Република България като пълноправен член на НАТО, предстои изграждане на военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена у нас. Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване.

В последните месеци стана ясно, че проектът за разширение се координира с Агенцията на НАТО по поддръжка и придобиване (NSPA), с която предстои сключване на договор. Според военния министър Атанас Запрянов, казармената зона ще си остане изцяло българска, но ще бъде подготвена да приеме многонационални сили. Началникът на отбраната допълни, че са планирани ремонти, изграждане на нова инфраструктура и дори временен лагер. Проектът ще бъде финансиран с национални средства и чрез фондовете на НАТО, като началната инвестиция надхвърля 100 млн. евро, предава "Сега".

През юли 2023 г. НАТО обяви планове за трансформация на досегашната батальонна бойна група в пълноценна бригада с численост от около 5000 души. Това беше потвърдено и от адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, който посети България по покана на началника на отбраната адм. Емил Ефтимов. В момента бойната група включва военни от Италия, САЩ, Великобритания, Гърция, България и още няколко съюзни страни, като Италия участва с най-голям контингент – над 700 военнослужещи и десетки единици техника.

Снимка: Getty Images/iStock

България е предложила на НАТО и създаването на многонационален дивизионен щаб, базиран в Кабиле и Безмер. Подобен на вече съществуващия в Румъния, той би управлявал две български бригади, многонационалната бойна група и други сили при нужда. Предвижда се щабът да бъде ръководен от български офицер. Адм. Ефтимов подчерта, че армията е готова да посрещне допълнителни сили на Алианса, при условие че бъде изградена необходимата инфраструктура – включително системи за командване и контрол, нови съоръжения и логистични бази.

През февруари 2024 г. темата предизвика обществен интерес, след като кметът на Ямбол Валентин Ревански обяви, че ще инициира местен референдум. Причината – близостта на казармената зона до урбанизирани територии. Градската управа настояваше мнението на гражданите да бъде взето предвид. От своя страна, Министерството на отбраната увери, че новата бригада ще бъде изцяло българска, за разлика от съвместната база в Ново село. Освен това бе подчертано, че развитието на района ще донесе икономически ползи – нови работни места, поръчки за строителство и снабдяване, и подкрепа за местния бизнес.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN