Цените на зърното са се повишили рязко

Лекото поскъпване се обяснява основно с ръст от около 30% в цените на торовеТЕ

Зърнените и маслодайните култури получиха засиленото търсене на внос и отново появилите се притеснения за продоволствената сигурност сред основните купувачи. Това се дължи на напрежението в Близкия изток и прекъсванията в товарните превози, посочват в седмичния си анализ експертите от Софийската стокова борса (ССБ), предав БНР.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка през следващия месец на борсата в Чикаго се движат в диапазона 216–225 долара за тон, докато на европейската борса „Юронекст“ (Euronext) цените са между 236 и 241 долара за тон.

При царевицата фючърсите в Чикаго за следващия месец се търгуват между 178 и 185 долара за тон, а на „Юронекст“ – в диапазона 239–241 долара за тон. Лекото поскъпване се обяснява основно с ръст от около 30% в цените на карбамидните торове, които от края на февруари надхвърлят 650 долара за тон. Допълнителен натиск идва и от възможно пренасочване на площи от царевица към соя заради по-високите разходи за торове с високо съдържание на азот.

Цените на суровата и бялата захар на борсите в Ню Йорк и Лондон също отбелязват ръст, повлиян от поскъпването на етанола. Въпреки че глобалният излишък засега компенсира това увеличение, съчетанието от климатични и политически фактори може да доведе до нестабилност в близко бъдеще. Към момента цените са в диапазона 413–451 долара за тон в Европа и 312–339 долара за тон в САЩ.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса остава спокойна. След сделките за хлебна пшеница в началото на февруари, през тази седмица липсваха купувачи, докато продавачите задържат офертни нива около 190 евро за тон.

Цените на основните хранителни продукти остават стабилни при непроменени начални нива. Появи се предлагане на концентрирани зърнени фуражи за смесване, като бяха сключени сделки за царевица на 335 евро за тон, фуражна пшеница на 260 евро за тон и фуражен ечемик на 320 евро за тон. В подкръг „Индустриални стоки“ на ССБ бяха реализирани сделки с енергоносители – газ пропан-бутан в диапазона 520–533,33 евро за хиляда литра и природен газ на цена 703,49 евро за хиляда нормални кубически метра.

