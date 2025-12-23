Цените на част от лекарствата скачат двойно

Поскъпването не е еднократно

Фармацевти и пациенти отчитат рязко поскъпване на някои лекарства през последните месеци, като в отделни случаи цените са се увеличили двойно, а дори и тройно, съобщи БНТ. Данните показват, че поскъпването не е еднократно, а тенденцията засяга както медикаменти с лекарско предписание, така и лекарства без рецепта.

Най-осезаемо увеличението се усеща при лекарствата, заплащани частично от Националната здравноосигурителна каса, при които пациентите доплащат разликата. По данни на фармацевтичния бранш причините за ръста не са свързани с въвеждането на еврото, а с липсата на реален контрол върху цената на производителя.

Пациенти споделят, че разходите им за медикаменти са нараснали значително. „За лекарства за кръвно досега плащах около 20–21 лева, а този месец сумата вече е 34–35 лева. Ползвам и лекарства за сърце, и за диабет – разликата е много голяма“, разказва Милчо Багашки.

По думите на председателя на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград Константин Качулев има фрапиращи примери за рязко поскъпване. „Става дума за лекарства, които са стрували между 5 и 10 лева, а в момента цената им е 20–25 лева. В някои случаи увеличението е двойно или тройно“, посочва той.

Механизмът на доплащане допълнително утежнява ситуацията за пациентите. „Ако лекарство е струвало 12 лева и касата е плащала 10, пациентът е доплащал 2 лева. Ако цената се повиши до 25 лева, касата продължава да поема същите 10 лева, но пациентът вече доплаща 15“, обяснява Качулев.

От Агенцията по лекарствата посочват пред БНТ, че медикаментите без рецепта нямат фиксирани цени, определяни от държавата. Производителят предлага цена, която държавата единствено регистрира, без да я регулира. Контролът обхваща единствено надценките по веригата на търговията, но не и себестойността на производителя.

Въпреки че за лекарствата, заплащани от касата, държавата прилага референтен механизъм и сравнява цените им с тези в десет други държави, много пациенти вече са принудени да правят труден избор. „Давам по 90–100 лева за лекарства, които не стигат за месец. Търся заместители, защото не може да се издържи“, споделя Стойчо Георгиев.

Фармацевти разказват и за случаи, в които пациенти се отказват от част от предписаната терапия по финансови причини. „Човек се върна, защото нямаше достатъчно пари. От рецепта с три лекарства взе само антибиотика“, казва Качулев.

С цел ограничаване на резките ценови скокове Министерството на здравеопазването въведе правило, според което производителите могат да поискат увеличение на цената най-рано една година след последното й одобрение. Дори тогава повишението е ограничено до размера на официалната инфлация или до най-ниската цена на същия медикамент в референтните държави.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN