Цената на газа за ноември със сериозен ръст

"Булгаргаз" е договорил газовите доставки за целия зимен сезон

"Булгаргаз“ ще продава по-скъп природен газ на своите клиенти през идния месец. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро). Това е увеличение с почти 8% спрямо октомври.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво, пише "Сега".

КЕВР съобщава, че "Булгаргаз" е договорил газовите доставки за целия зимен сезон. "Ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители", посочват от регулатора.

