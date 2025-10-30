1 USD
1.68084 BGN
Петрол
63.98 $/барел
Bitcoin
$110,591.0
Последвайте ни
1 USD
1.68084 BGN
Петрол
63.98 $/барел
Bitcoin
$110,591.0
БГ Бизнес Цената на газа за ноември със сериозен ръст

Цената на газа за ноември със сериозен ръст

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

"Булгаргаз" е договорил газовите доставки за целия зимен сезон

"Булгаргаз“ ще продава по-скъп природен газ на своите клиенти през идния месец. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро). Това е увеличение с почти 8% спрямо октомври.

САЩ похвалиха усилията на Гърция за намаляване на енергийната зависимост от Русия

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво, пише "Сега".

КЕВР съобщава, че "Булгаргаз" е договорил газовите доставки за целия зимен сезон. "Ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители", посочват от регулатора. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата