Цената на автобусните билети Пловдив - София скача с 25%

Увеличение има и в цените на билетите до пловдивските села
Пловдивските автобусни превозвачи, обслужващи линията Пловдив – София, вдигат цените на билетите с 20-25%. Причината е поскъпването на дизеловото гориво заради конфликта в Близкия изток, увеличаването на разходите за заплати и поддръжка.
Увеличение има и в цените на билетите до пловдивските села, съобщи БНР.
"За улеснение на пътниците задържахме около година цените на билетите, но в момента със скока на горивата, на който сме свидетели, нямаме избор. Нашият билет е бил 7,50 евро, сега става 9,20 евро. На колегата е бил 8,50 и е 9,20 евро", подчерта пловдивският превозвач Петко Ангелов, като уточни и какво е увеличението по направлението Пловдив – София.
До близките села се пътува по-скъпо с 50 евроцента, като това също е около 20-25 процента скок на цените на билетите, допълни Ангелов. Така пътниците до Скутаре и Труд вече плащат по 1,80 евро.
Билетът за тези, които се движат по направлението Рогош и Строево, е 1,90 евро, а до Маноле и обратно по 2,20 евро.
Транспортни превозвачи от областта обмислят скок на цените и по други направления, включително и към родопската яка.
Работещите в сектора очакват реакция на държавата и компенсации, които да отговарят на настоящата ситуация, която според тях кореспондира с тази по време на коронавируса.
