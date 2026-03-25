Цената на автобусните билети Пловдив - София скача с 25%

bTV Бизнес екип

Увеличение има и в цените на билетите до пловдивските села

Пловдивските автобусни превозвачи, обслужващи линията Пловдив – София, вдигат цените на билетите с 20-25%. Причината е поскъпването на дизеловото гориво заради конфликта в Близкия изток, увеличаването на разходите за заплати и поддръжка.

Увеличение има и в цените на билетите до пловдивските села, съобщи БНР.

"За улеснение на пътниците задържахме около година цените на билетите, но в момента със скока на горивата, на който сме свидетели, нямаме избор. Нашият билет е бил 7,50 евро, сега става 9,20 евро. На колегата е бил 8,50 и е 9,20 евро", подчерта пловдивският превозвач Петко Ангелов, като уточни и какво е увеличението по направлението Пловдив – София.

Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания

До близките села се пътува по-скъпо с 50 евроцента, като това също е около 20-25 процента скок на цените на билетите, допълни Ангелов. Така пътниците до Скутаре и Труд вече плащат по 1,80 евро.

Билетът за тези, които се движат по направлението Рогош и Строево, е 1,90 евро, а до Маноле и обратно по 2,20 евро.

Създават първата водородна долина в България

Транспортни превозвачи от областта обмислят скок на цените и по други направления, включително и към родопската яка.

Работещите в сектора очакват реакция на държавата и компенсации, които да отговарят на настоящата ситуация, която според тях кореспондира с тази по време на коронавируса

