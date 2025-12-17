Бургас започва процедура по урегулиране на новата индустриална зона

Зоната ще се намира край основния път за кв. "Ветрен“

Община Бургас започва процедура по урегулирането на нова индустриална зона - Бизнес парк Бургас 4. Това обяви кметът на Бургас Димитър Николов по време днешното редовно заседание на Общинския съвет.

Зоната ще се намира край основния път за кв. "Ветрен“. За целта ще бъде извършена промяна на няколко подробни устройствени плана, с което ще стане възможно изграждането на нови производствени бази, обясни кметът.

"От северния обход на Бургас до кв. "Ветрен“, в цялата тази територия, започва много активна смяна на статута на имоти от земеделска в неземеделска земя. Съвсем скоро след тази трета фаза от индустриалната зона, която е от 9-и километър – територията на новия военен завод, да се формират още три нови индустриални зони. И може би в едно обозримо бъдеще квартал „Ветрен“ и Бургас ще станат един общ ареал“, каза по време на дебатите кметът на Бургас.

Искането за урегулиране на новата индустриална зона беше прието единодушно от общинските съветници.

