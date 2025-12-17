Amazon няма право да налага реклами за абонатите на Prime Video

Какво означава това за потребителите на платформата?

Окръжният съд в Мюнхен I постанови, че няма право едностранно да променя условията на договора на своята стрийминг-услуга Prime Video в Германия и да добавя рекламни спотове на екраните и дисплеите на абонатите. С това Федералната асоциация на потребителските центрове спечели дело срещу американската компания, съобщи съдът. Amazon е задължена да изпрати на своите клиенти така нареченото „писмо за поправка“, предава Welt.

Снимка: iStock

Решението обаче не е окончателно и Amazon запазва правото си да го обжалва. „Ще анализираме съдебното решение, за да определим следващите си стъпки“, заяви говорител на компанията. Това оставя възможност за по-нататъшни юридически действия, като потенциално промени крайния изход на делото.

Според постановлението Amazon е уведомила абонатите на Prime Video по електронна поща в началото на 2024 г., че от февруари ще започне да излъчва ограничено количество реклами. На потребителите, които не желаят да виждат рекламни материали, беше предложено да плащат допълнително 2,99 евро на месец. Съдът, съставен от 33-тия граждански отдел, обаче определи този подход като нарушение на добросъвестната конкуренция.

Съдиите подчертаха, че клиентите трябва да могат да разчитат на условията, заложени в договора им. „Писмото за поправка“ е считано за подвеждащо, тъй като е внушавало на потребителите, че Amazon има право едностранно да промени договора. Съдът посочи, че нито общите условия на Amazon, нито законът позволяват такава промяна, а услугата без реклами е била основен елемент от договора при сключването му.

В резултат на това Prime Video трябва да предоставя услугата в съответствие с първоначалните договорни условия. Съдът подчерта, че „предметът на договора“ включва използването на платформата без реклами, което налага компанията да се придържа към обещаните характеристики на услугата. Това решение защитава правата на потребителите и засилва значението на добросъвестната практика при промени в абонаментни услуги.

От своя страна Amazon реагира с несъгласие: „Въпреки че уважаваме решението на съда, не сме съгласни със заключенията му“, заяви говорител на компанията. Той добави, че клиентите са били информирани прозрачно и предварително, а промените, свързани с рекламите в Prime Video, са извършени в съответствие с действащото законодателство.

