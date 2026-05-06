До момента са анулирали 13 000 полета заради скъпото гориво

Кои авиокомпании са най-засегнати

Авиокомпаниите са анулирали общо 2 млн. места от своите разписания за полети през май само за последните две седмици заради увеличените опасения, че войната в Иран ще намали доставките на самолетно гориво до „критично ниски нива“.

Общият брой налични места на всички авиопревозвачи е намалял от 132 619 704 до 130 674 864 от средата до края на април, според аналитичната фирма Cirium. А полетите са съкратени с над 13 000 за същия период (от 859 167 на 846 162).

Авиокомпаниите от Персийския залив, като Qatar, Etihad и Emirates, са най-засегнати от затварянето на въздушното пространство в Близкия изток и прекъсването в работата на летищата от началото на конфликта на 28 февруари, но също и от нарастващите цени на горивото, пише "Сега".

Германската Lufthansa е анулирала най-много пътнически места, след като съкрати 20 000 полета, докато Air China е съкратила почти 500 000 места, включително вътрешни услуги. Европейските Air France-KLM и SAS също орязаха разписанията си, докато американската Spirit директно спря работа заради поскъпналото гориво.

Шефът на Ryanair Майкъл О'Лиъри пък обяви, че най-големите европейски авиокомпании „отчаяно“ търсят кои полети да отменят, като се очаква да го направят в рамките на седмици.

А Goldman Sachs предупреди, че Великобритания е особено уязвима към недостиг на реактивно гориво, като обяви, че „Обединеното кралство е най-големият нетен вносител на реактивно гориво в Европа и не държи стратегически резерви, оставяйки търговските запаси като основен буфер."

Британското правителство вече въведе временна промяна в правилата, позволяваща на авиокомпаниите да групират пътници от различни полети в по-малко самолети, като част от плановете за пестене на гориво.

Всичко това става в момент, когато крехкото примирие в Близкия изток остава под напрежение. Миналата седмица, за първи път от месец насам, средната световна цена на реактивното гориво се увеличи до $181 за барел, по данни на Международната асоциация за въздушен транспорт.

Това седмично покачване с 1% дойде след три поредни седмици на спад от пика от $209 в началото на април, последвал цената от $99 в края на февруари.

Европейската комисия вече предупреди, че авиокомпаниите и страните членки на ЕС трябва да се подготвят за всички сценарии, тъй като несигурността относно доставките продължава. „Не мисля, че някой знае колко дълго ще продължи тази ситуация, така че най-доброто, което можем да направим, и най-ефективното, което можем да направим, и което правим, е да се подготвим за всички възможности“, каза говорителят на ЕК Анна-Кайса Итконен.

Как кризата се отразява на европейските авиокомпании

AEGEAN AIRLINES: Гръцката авиокомпания очаква „значително въздействие“ върху резултатите ѝ за първото тримесечие.

AIR FRANCE-KLM: Групата заяви, че очаква увеличение на разходите си за гориво с $2,4 млрд. тази година и понижи прогнозата си за капацитет до +2% до 4% спрямо 2025 г. (преди това очакваше 3% до 5% увеличение). Обявене и план за вдигане на цените на билетите със средно 50 евро на двупосочен билет. Холандското подразделение - KLM, заяви на 16 април, че ще отмени 160 полета в Европа през май.

EASYJET: Лоукост компанията предупреди за по-голяма полугодишна загуба - 540 и 560 млн. паунда, включително 25 млн. допълнителни разходи за гориво.

IAG: Собственикът на British Airways заяви, че ще повиши цените на билетите, тъй като въпреки застраховките си за гориво, компанията „не е имунизирана“ срещу по-широките последици от нестабилността на цените.

LUFTHANSA: Германската компания представи нова нискотарифна тарифа „Economy Basic“ за къси и средни разстояния, която ще ограничи безплатния ръчен багаж само до „чанта за лаптоп или малка раница“. Освен това заяви, че 20 000 полета на къси разстояния ще бъдат премахнати от графика ѝ до октомври, което се равнява на около 40 000 тона реактивно гориво.

SAS: Скандинавската авиокомпания отмени 1000 полета през април, след като през март отмени „няколкостотин“.