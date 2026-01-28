Тази европейска самолетна компания предлага безплатен Wi-Fi на клиентите си

Пътниците могат да се свържат с безплатния интернет още след като заемат местата си или малко след излитане

Европейска авиокомпания се нареди сред последните превозвачи, които предлагат безплатен интернет по време на полет. Националният авиопревозвач на Нидерландия — KLM Royal Dutch Airlines — официално въведе безплатен и неограничен Wi-Fi на своите европейски маршрути, предаде Daily Mail.

Безжичният интернет се въвежда поетапно на по-голямата част от самолетите, обслужващи полети в Европа. В следващите години Wi-Fi ще бъде наличен на всички самолети Airbus A321neo, Embraer 195-E2, както и на част от Boeing 737-800. За да използват услугата, пътниците трябва само да влязат в системата или да се регистрират като членове на програмата Flying Blue, след което получават неограничен достъп до интернет по време на целия полет.

Според Стефани Путзейст, отговаряща за клиентското преживяване в KLM, безплатният интернет отдавна е бил сред най-честите желания на пътниците. „С тази стъпка правим пътуванията в Европа по-лични и по-комфортни. Всеки може да планира полета си по свой начин и да остане свързан през цялото време“, коментира тя.

Пътниците могат да се свържат с бордния Wi-Fi още след настаняване на местата си, а в някои държави — малко след излитане. От август миналата година авиокомпанията е добавила 12 нови самолета A321neo, които обслужват европейски дестинации и са оборудвани с модерни интериори и по-удобни седалки.

Междувременно редица британски авиокомпании вече предлагат интернет по време на полет. Virgin Atlantic обяви, че въвежда безплатен и високоскоростен Wi-Fi за целия си флот от самолети Airbus A330neo, A350 и Boeing 787, използвайки сателитната технология Starlink на SpaceX. Пълното покритие се очаква до края на 2027 г.

British Airways към момента предлага платен Wi-Fi на повечето си полети, но планира мащабно преминаване към безплатна Starlink свързаност от началото на 2026 г. Ирландският национален превозвач Aer Lingus също предлага платени интернет пакети за съобщения и сърфиране.

На противоположна позиция остава Ryanair. Главният изпълнителен директор Майкъл О’Лиъри отхвърли идеята за въвеждане на борден Wi-Fi, като посочи повишения разход на гориво и липсата на интерес от страна на пътниците при кратки полети. В момента авиокомпанията не предлага интернет на борда, въпреки че изпълнява хиляди къси и средни маршрути в Европа, Северна Африка и Близкия изток.

