1 USD
1.6738 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$115,512.0
Последвайте ни
1 USD
1.6738 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$115,512.0
БГ Бизнес "Булгартрансгаз" получи 200 млн. лева кредит за финансиране на дейности по Вертикалния коридор

"Булгартрансгаз" получи 200 млн. лева кредит за финансиране на дейности по Вертикалния коридор

bTV Бизнес екип

Подписаният договор за кредит е с лихвен процент под 2% на годишна база

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Обединена българска банка“ АД подписаха договор за дългосрочен кредит в размер на 200 млн. лева (102,26 млн. евро) за целево финансиране на инвестиционни дейности по Вертикалния газов коридор, предаде БГНЕС. От страна на газопреносния оператор документът бе подписан от изпълнителния директор Владимир Малинов.

През месец юни тази година „Булгартрансгаз“ проведе процедура за избор на банка за финансиране на стратегическия проект за изграждане на Вертикален коридор на българска територия. Тя завърши при изключителен интерес като финансиращите институции предложиха ресурс, който надхвърли близо 8 пъти търсения и възлизаше на 781,8 млн. евро. Подписаният договор за кредит е със срок за погасяване, съобразен с мащаба на инвестицията и се предоставя при изключително благоприятни условия – лихвен процент под 2% на годишна база.

 

Тази малка грешка със старата банкова карта може да ви струва много

На 10 септември Министерският съвет прие решение, с което се одобрява проектът на гаранционно споразумение между Република България и „Обединена българска банка“ АД във връзка с дългосрочния кредит между "Булгартрансгаз" и ОББ за финансиране на проекта, припомнят от компанията.

 

 

Туристическа дестинация забранява тютюнопушенето на обществени места

Според Владимир Малинов осигуряването на финансовия ресурс ще гарантира навременното завършване на проекта, който ще гарантира енергийната сигурност в региона.

 

Проектът „Вертикален газов коридор“ е стратегическа инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, която цели да осигури сигурен, диверсифициран и устойчив пренос на природен газ в региона и да засили енергийната независимост на Европа.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата