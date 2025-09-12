"Булгартрансгаз" получи 200 млн. лева кредит за финансиране на дейности по Вертикалния коридор

Подписаният договор за кредит е с лихвен процент под 2% на годишна база

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Обединена българска банка“ АД подписаха договор за дългосрочен кредит в размер на 200 млн. лева (102,26 млн. евро) за целево финансиране на инвестиционни дейности по Вертикалния газов коридор, предаде БГНЕС. От страна на газопреносния оператор документът бе подписан от изпълнителния директор Владимир Малинов.

През месец юни тази година „Булгартрансгаз“ проведе процедура за избор на банка за финансиране на стратегическия проект за изграждане на Вертикален коридор на българска територия. Тя завърши при изключителен интерес като финансиращите институции предложиха ресурс, който надхвърли близо 8 пъти търсения и възлизаше на 781,8 млн. евро. Подписаният договор за кредит е със срок за погасяване, съобразен с мащаба на инвестицията и се предоставя при изключително благоприятни условия – лихвен процент под 2% на годишна база.

На 10 септември Министерският съвет прие решение, с което се одобрява проектът на гаранционно споразумение между Република България и „Обединена българска банка“ АД във връзка с дългосрочния кредит между "Булгартрансгаз" и ОББ за финансиране на проекта, припомнят от компанията.

Според Владимир Малинов осигуряването на финансовия ресурс ще гарантира навременното завършване на проекта, който ще гарантира енергийната сигурност в региона.

Проектът „Вертикален газов коридор“ е стратегическа инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, която цели да осигури сигурен, диверсифициран и устойчив пренос на природен газ в региона и да засили енергийната независимост на Европа.

