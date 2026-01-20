"Булгаргаз" предлага поскъпване на газта с близо 4%

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Очаква се през февруари цената на природния газ да се повиши с близо 4 процента. Това се посочва в заявлението, внесено от „Булгаргаз“ в Комисията за енергийно и водно регулиране, цитира БНР. При положение че не настъпят промени и разчетите на дружеството останат същите, цената на синьото гориво ще бъде около 32 евро за мегаватчас, без включени такси и налози.
През идния месец потреблението в страната ще бъде покрито с газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с втечнен природен газ, доставян през Гърция и Турция. В микса ще бъде включено и количество природен газ, добивано от подземното газохранилище в Чирен.
Предстои „Булгаргаз“ да направи актуализация на своите разчети, след което цената ще бъде подложена на обществено обсъждане. След приключване на процедурата Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение и ще утвърди цените.
През януару цените на природния газ в Европа продължават да растат заради необичайно студеното време в части от континента, достигайки най-високите си нива от близо шест месеца.
В рамките на търговската седмица цената на природния газ се е повишила с около 20 на сто, което е най-рязкото седмично поскъпване от октомври 2023 г. На борсата в Амстердам референтният фючърсен договор Ти Ти Еф (TTF) за доставка след един месец се търгуваше тази сутрин на цена от 34,30 евро (около 39,80 долара) за мегаватчас, най-високото равнище от август 2025 г.
Запасите от природен газ в Европа към момента са запълнени на 52 на сто, значително под сезонната средна стойност от 67 на сто. Преди месец по това време средното ниво на запълняемост на хранилищата в ЕС беше 68,7 на сто, а преди година 62,6 на сто.
