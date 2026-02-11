BGN → EUR
БГ Бизнес Бул. “Тодор Каблешков” най-накрая има разрешение за строеж

Бул. “Тодор Каблешков” най-накрая има разрешение за строеж

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ключовият столичен булевард беше блокират години

Ключовият столичен бул. “Тодор Каблешков”, чието довършване се блокира години наред от частни обекти, вече има разрешение за строеж. Предварителното изпълнение по него не е обжалвано в тридневен срок и общината може да пристъпи към следващи действия - издаване на акт за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия. 

Това съобщи бившият главен архитект на София Богдана Панайотова, по чието време бе намерено окончателно решение на казуса с булеварда. 

По булеварда настъпи ключово съдебно развитие - бе допуснато предварително изпълнение на заповедта за отчуждаване, което направи възможно София да разплете дългогодишен възел с неотчужден в законовия срок частен имот. За да започне да тече нов срок за отчуждаване, бе изготвен нов устройствен план, който раздели проблемния неотчужден имот, пише "Сега".

Две български общини изпреварват София по заплати

Не е ясно колко бързо ще успее да се организира общината за самото строителство на фона на липсващ бюджет, но може да се очаква кметството да действа бързо. Бул. "Тодор Каблешков" е част от трети градски ринг и е ключов за града. Строежът е в участъка от ул. "Луи Айер" до бул. "Черни връх", като 94.64% от него или 1306 м вече са приключени. 

По казуса текат цяла серия от съдебни дела, но най-важната част - за отпушване на строителството, приключи. Има съдебни дела срещу събарянето на построената незаконно на мястото мебелна къща, за утре е насрочено съдебно дело срещу решението на СОС, с което бе одобрено разделянето на имотите. Жалбопотаделите оспорват служебното възлагане на новия ПУП и твърдят, че имат право сами да изработят ПУП на базата на влязло в сила решение на Върховния административен съд. Според тях реално няма промяна на съществуващия ПУП, а процедурата се ползва само като повод за рестартиране на 10 годишния срок за отчуждаване на имота. СОС оспорва всичко това и твърди, че решението е в защита на обществения интерес. 

