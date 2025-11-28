Брутният външен дълг на България е нарастнал до 54,93 млрд. евро

Брутният външен дълг се равнява на 48,9% от прогнозния БВП

Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 12,5 на сто на годишна база до 54,93 млрд. евро към края на месец септември, сочат предварителните данни на Българската народна банка, цитирани от БТА. За сравнение, към края на същия месец на миналата година размерът на брутния външен дълг е достигал 48,83 млрд. евро или с 6,09 млрд. евро по-малко спрямо настоящия резултат.

Брутният външен дълг се равнява на 48,9 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 46,6 процента от БВП преди 12 месеца.

В края на септември 2025 г. краткосрочните задължения са 10,198 млрд. евро (18,6 процента от брутния дълг, 9,1 процента от БВП) и се повишават с 821,1 млн. евро (8,8 на сто) спрямо септември 2024 г. (9,377 млрд. евро, 19,2 процента от дълга, 9 процента от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 44,736 млрд. евро (81,4 процента от брутния дълг, 39,8 процента от БВП) в края на септември 2025 г., като нарастват с 5,275 млрд. евро (13,4 на сто) спрямо края на септември 2024 г. (39,461 млрд. евро, 80,8 процента от дълга, 37,7 процента от БВП).

Към края на септември 2025 г. 35,836 млрд. евро (65,2 процента) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 81,6 процента от брутните външни задължения, при 78,5 процента година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на септември 2025 г. е 17,450 млрд. евро (15,5 процента от БВП). Спрямо края на септември 2024 г. (13,301 млрд. евро, 12,7 процента от БВП) той нараства с 4,149 млрд. евро (31,2 на сто). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 31,8 процента към края на септември 2025 г., при 27,2 процента към септември 2024 г.

Външните задължения на Централната банка са 1,907 млрд. евро (1,7 процента от БВП). Те намаляват с 85,1 млн. евро (4,3 на сто) спрямо края на септември 2024 г. (1,992 млрд. евро, 1,9 процента от БВП).

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции са 9,688 млрд. евро (8,6 процента от БВП). Те се повишават с 2,080 млрд. евро (27,4 на сто) спрямо края на септември 2024 г. (7,607 млрд. евро, 7,3 процента от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 13,071 млрд. евро (11,6 процента от БВП). Те нарастват с 414,9 млн. евро (3,3 на сто) спрямо същия месец на миналата година (12,656 млрд. евро, 12,1 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12,816 млрд. евро (11,4 процента от БВП) в края на септември 2025 г., което е с 464,2 млн. евро (3,5 на сто) по-малко спрямо края на септември 2024 г. (13,281 млрд. евро, 12,7 процента от БВП).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN