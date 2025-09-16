БНБ започва да емитира колекционерски евромонети

До края на 2025 г. те ще бъдат емитирани като възпоменателни монети

Във връзка с присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г., Българската народна банка (БНБ) ще започне да емитира колекционерски евромонети. До края на 2025 г. те ще се емитират като възпоменателни монети.

Според европейската правна уредба колекционерските евромонети са законно платежно средство само в държавата емитент. Номиналната им стойност ще бъде в евро, но ще се различава от стандартните евромонети в обращение.

С присъединяването към еврозоната БНБ ще прекрати емитирането на български монети от благородни метали и мед в лева. Така приключват съответните серии, а колекциите с такива монети в лева могат да се считат за завършени.

Монетната програма на БНБ за 2026 г. ще включва нови технически параметри – номинална стойност и смяна на паричната единица от лев в евро, както в тематичните серии, така и при отделните монети. Това е нов етап в развитието на програмата: от една страна ще бъдат включени нови серии и отделни монети, а от друга – ще се осигури приемственост с утвърдените български теми, символи и технически характеристики, като същевременно се отразява приемането на еврото като законно платежно средство.

Във връзка с това Управителният съвет на БНБ прие следните решения:

Промяна в наименованието на: „Монетна програма на БНБ за 2026 г.“

„Предварителна монетна програма на БНБ за 2027 г. и 2028 г.“ Промяна в съдържанието на програмите, с обособени отделни раздели за колекционерските и възпоменателните монети, предвидени за емитиране от БНБ Промяна на номиналната стойност на колекционерските монети: от благородни метали – 5, 10, 20, 50 и 100 евро

от мед – 5 евро Промяна на номиналната стойност на медната монета „150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“ от серията „Български творци“ (емисия 2026 г.) от 2 евро на 5 евро Преустановяване на емитирането на златна възпоменателна монета „Св. Богородица – Златна ябълка“ без определен тираж, считано от 1 януари 2026 г. Концепция за подхода при емитиране на колекционерски и възпоменателни монети с българска национална страна

