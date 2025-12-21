Крахът на най-големия проект в човешката история, на стойност 8 трилиона долара

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какво се случи с проекта?
Най-големият проект, строен досега, буквално се срива пред очите ни. Замислен като град в сърцето на пустинята, дом на 9 милиона души, с дължина 170 километра, е трябвало да бъде доказателство за силата на Саудитска Арабия. Изглежда обаче, че нищо няма да се получи от него, поне не както първоначално беше планирано.
Мегапроектът на Саудитска Арабия „Линията“, оценен на 8 трилиона долара, ще се превърне в нещо много по-скромно. Според новия план ще бъдат реализирани само 2% от първоначалната визия или в превод, град, който е трябвало да има 9 милиона жители, сега ще има „само“ 300 000. А „Линията“ ще бъде намалена по дължина до едва 2,4 километра.
Визия: Футуристичен, без автомобили, линеен град, дълъг 170 километра, изцяло от стъкло, в рамките на NEOM, проектиран за пешеходци и бърз транспорт, като част от Saudi Vision 2030.
Предизвикателства: Доклади от източници като Financial Times и Bloomberg описват основните пречки, включително огромни разходи (трилиони долари), проблеми с финансирането, бавно темпо на строителство и предполагаем вътрешен скептицизъм.
Намаляване на мащаба: Съобщава се, че плановете са значително намалени спрямо първоначалната футуристична визия, като фокусът се измества от бързо строителство към детайлно инженерство, отбелязва The Guardian.
„Вероятен провал“: Международните медии описват линията като потенциална голяма глупост или вероятен провал, като някои вътрешни хора предполагат, че това е достойно изоставяне на проекта, както пише Financial Times.
Официална позиция: NEOM твърди, че вниманието е пренасочено към сложния дизайн и инженеринг на първата фаза, но че напредъкът в NEOM като цяло се е забавил.
„Сривът на саудитската линия“ е съкращение за значителните предизвикателства и потенциалната неосъществимост на този мащабен градски проект, противопоставяйки футуристичните му обещания на финансовите и физическите реалности.
