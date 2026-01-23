BGN → EUR
БГ Бизнес БНБ пуска в обращение първата колекционерска евромонета

БНБ пуска в обращение първата колекционерска евромонета

bTV Бизнес екип

Откога и къде можете да си я купите?

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение от 26 януари сребърна колекционерска монета, посветена на „125 години електрически трамвай в България“, съобщават от централната банка на официалния ѝ сайт.

Снимка: iStock

След присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ прекрати емитирането на възпоменателни монети с номинал в лева и започна издаването на колекционерски монети с номинална стойност в евро. Тези монети имат статут на законно платежно средство единствено в държавата емитент, като номиналната им стойност трябва да се различава от тази на евромонетите в обращение и да се отличава съществено от разменните монети поне по два от трите показателя цвят, диаметър и тегло.

Новата емисия е първата колекционерска монета, издадена от БНБ след въвеждането на еврото. Според монетната програма на централната банка за настоящата година се предвижда пускането в обращение на още четири колекционерски монети, както и на една възпоменателна монета с номинал от 2 евро.

Колекционерската монета „125 години електрически трамвай в България“ е с номинална стойност от 10 евро, а продажната ѝ цена при пускането в обращение е 144 евро, което се равнява на 281,64 лева. Монетата ще се предлага на четири каси в централната сграда на БНБ, както и на още четири каси в Касовия център на банката в София на ул. Михаил Тенев“ 10.

Всеки клиент ще има право да закупи само по една монета от касите на БНБ, независимо дали покупката е за лична сметка или от името на друго лице. За покупка за чужда сметка е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно, а физическо лице, закупило монета, няма право да придобие втора като представител на юридическо лице, като ограничението важи и в обратния случай. Монети не се продават на лица под 18 години. 

