Не казвайте това в автосервиза, защото веднага ви вдига сметката

За много шофьори посещението в автосервиз е неприятно и напрегнато изживяване. Още преди автомобилът да мине диагностика, ги тормозят притеснения за възможна повреда, колко ще струва ремонтът и колко време ще отнеме. Малцина обаче подозират, че една необмислена реплика може веднага да оскъпи сметката.
Механик от Великобритания, цитиран от Biznis Kurir, споделя, че хората допускат една и съща грешка още щом прекрачат прага на сервиза. В опит да поставят предварителна „горна граница“ на разходите, шофьорите сами си вкарват автогол и често плащат повече.
По думите на специалиста никога не е добра идея да съобщавате предварително колко пари сте готови да дадете. Фрази като „бюджетът ми е до тук“ или „не искам да минавам тази сума“ звучат разумно, но могат да се обърнат срещу вас.
„Когато клиентът сам назове своя максимум, механикът — дори без лош умисъл — подсъзнателно се стреми да събере цена, която да се доближи до тази граница, вместо да потърси по-евтини части или по-изгодно решение. Затова първо изчакайте да ви кажат какви повреди има колата и подробното обяснение какво трябва да се направи, а след това преценете дали цената ви устройва“, съветва той.
