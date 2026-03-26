1 USD
1.1592 BGN
Петрол
104.18 $/барел
Bitcoin
$70,071.6
Бизнесът ще плаща утре с над 30% повече за ток в сравнение с днес

Бизнесът ще плаща утре с над 30% повече за ток в сравнение с днес

bTV Бизнес екип

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 104,15 евро за мегаватчас

При средна цена от 112,31 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 27 март. 

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 84,79 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 32,46 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 104,15 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 120,47 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 94 893,82 мегаватчаса електроенергия, предаде БТА.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 56,84 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 63,89 евро (без ДДС) за мегаватчас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

