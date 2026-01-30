BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1968 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$82,884.7
Последвайте ни
1 USD
1.1968 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$82,884.7
БГ Бизнес "Бизнес новините" стартират рубрика с дигиталния експерт Емануел Тонев

"Бизнес новините" стартират рубрика с дигиталния експерт Емануел Тонев

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Последвайте ни в социалните мрежи, за да не изпуснете началото

От 2 февруари „Бизнес новините“ и водещият експерт в дигиталния маркетинг Емануел Тонев започват съвместна рубрика.

Очаквайте всеки понеделник в социалните мрежи на медията ни ценни съвети и насоки в областта маркетинга, предприемачеството и развитието на социалните мрежи.

Емануел Тонев е висококвалифициран специалист по дигитален маркетинг, ориентиран към постигането на оптимални резултати с фокус в сферата на LinkedIn маркетинг. Автор е на първата печатна книга в България за LinkedIn маркетинг: "Как да изградите личен бранд, който да продава?". Освен всичко това, помага на предприемачи, фирми и професионалисти да развиват присъствието си в областта на социалните медии, и в частност LinkedIn.

ЗА ДА НЕ ИЗПУСКАТЕ ПОРЕДИЦАТА:

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата