"Бизнес новините" стартират рубрика с дигиталния експерт Емануел Тонев

Последвайте ни в социалните мрежи, за да не изпуснете началото

От 2 февруари „Бизнес новините“ и водещият експерт в дигиталния маркетинг Емануел Тонев започват съвместна рубрика.

Очаквайте всеки понеделник в социалните мрежи на медията ни ценни съвети и насоки в областта маркетинга, предприемачеството и развитието на социалните мрежи.

Емануел Тонев е висококвалифициран специалист по дигитален маркетинг, ориентиран към постигането на оптимални резултати с фокус в сферата на LinkedIn маркетинг. Автор е на първата печатна книга в България за LinkedIn маркетинг: "Как да изградите личен бранд, който да продава?". Освен всичко това, помага на предприемачи, фирми и професионалисти да развиват присъствието си в областта на социалните медии, и в частност LinkedIn.

ЗА ДА НЕ ИЗПУСКАТЕ ПОРЕДИЦАТА:

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN