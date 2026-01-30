Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
"Бизнес новините" стартират рубрика с дигиталния експерт Емануел Тонев
От 2 февруари „Бизнес новините“ и водещият експерт в дигиталния маркетинг Емануел Тонев започват съвместна рубрика.
Очаквайте всеки понеделник в социалните мрежи на медията ни ценни съвети и насоки в областта маркетинга, предприемачеството и развитието на социалните мрежи.
Емануел Тонев е висококвалифициран специалист по дигитален маркетинг, ориентиран към постигането на оптимални резултати с фокус в сферата на LinkedIn маркетинг. Автор е на първата печатна книга в България за LinkedIn маркетинг: "Как да изградите личен бранд, който да продава?". Освен всичко това, помага на предприемачи, фирми и професионалисти да развиват присъствието си в областта на социалните медии, и в частност LinkedIn.
