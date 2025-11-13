Платеното паркиране в София поскъпва – какво още се променя

Ето какви са новите цени

От 5 януари 2026 г. платеното паркиране в София ще поскъпне двойно и ще обхване нови зони в града, след като Общинският съвет одобри промяната с 35 гласа „За“ и 12 „Против“.

Цената за паркиране в синя зона ще достигне два евро на час, а в зелена – един евро на час, като това ще е първото увеличение от 2012 г. Всички приходи, събрани от живущите в синя и зелена зона, ще се инвестират изцяло обратно в кварталите – за изграждане на паркинги, ремонт на улици и тротоари, подобряване на осветлението и други градски подобрения. Половината от средствата ще се управляват от районните кметове, а другата половина – от Столична община.

Новите граници на синята зона ще обхващат ключови части на центъра, включително площад Македония, Руски паметник, Крива река, Иван Вазов, долната част на Лозенец между Канала и Свети Наум, долната част на Яворов и района Оборище между Ситняково и Канала.

Зелена зона ще включва кварталите Банишора, Лагера, южните части до бул. Тодор Каблешков, голяма част от Слатина, Изток, Изгрев, Дианабад, част от Студентски град и подзона Подуяне, като въвеждането ще става постепенно през годината. Студентите ще могат да издават винетен стикер за Студентски град, а някои сегашни подзони ще бъдат окрупнени, за да улеснят живущите при паркиране.

Работното време на синята зона ще бъде от понеделник до неделя, между 9:00 и 21:00 часа, включително празници, докато зелената зона ще работи от понеделник до събота, в същия времеви диапазон. Максималното време за паркиране в синя зона се увеличава от два на три часа, а в зелена остава четири часа. Хартиените талони ще бъдат премахнати от средата на 2026 г., като плащането ще става основно чрез електронни канали като Sofia Plus, сайта на ЦГМ или чрез QR код на табелите.

Цената на абонамента за живущи също се променя – за първа кола в синя зона годишният стикер ще струва 150 евро, а за втора кола двойно повече, докато в зелена зона първата кола ще е 100 евро годишно, предаде БНР. Служебните абонаменти ще се предлагат на 800 евро за синя зона, 500 евро за зелена и 255 евро извън зоните, като се ограничава до 10% от наличните паркоместа в дадена подзона. Скобата ще струва 30 евро, а паякът – 75 евро, като се очаква въвеждането на виртуална скоба.

Електромобилите ще запазят привилегията да паркират през цялото работно време на зоните, като първите три часа ще бъдат безплатни, а следващите ще се таксуват по стандартната тарифа. От 1 януари 2027 г. за тях ще важат същите правила за локално паркиране като за всички останали живущи, включително задължението за винетен стикер на стандартната цена.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN