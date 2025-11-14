Google обяви промени в рекламните си услуги

Ето защо

Google обяви промени в своите рекламни услуги, за да избегне риска от разделяне на компанията. Решението идва два месеца след като ЕС й наложи огромна глоба, предаде АФП.

Европейската комисия (ЕК) санкционира технологичния гигант с 2,95 млрд. евро за злоупотреба с монополно положение през септември и му даде 60 дни да отстрани установените нарушения. Глобата предизвика остра реакция от президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши ЕС с нови мита, ако решението бъде потвърдено. Google заяви, че ще обжалва.

„Нашето предложение изцяло изпълнява изискванията на решението, без да се стига до разрушително разделяне, което би навредило на хилядите европейски издатели и рекламодатели, разчитащи на инструментите на Google, за да развиват бизнеса си“, посочи говорител на компанията. Въпреки съгласието за промени в adtech услугите, Google подчерта, че не приема решението на ЕС.

Сега Брюксел ще анализира поетите ангажименти — на фона на усилията на блока да прилага строгите си технологични правила, без да провокира допълнително Тръмп, предаде БГНЕС.

ЕС продължава да засилва натиска си към Google. Само ден преди съобщението на компанията ЕК откри ново разследване съгласно правилата за цифрова конкуренция заради подозрения, че Google понижава неоснователно видимостта на определени медийни издания в резултатите от търсене.

Компанията е под наблюдение и в Съединените щати. По-рано тази година федерален съдия се произнесе срещу Google във връзка с рекламните й практики. Технологичният гигант се опитва да избегне принудителна продажба в това дело във Вирджиния, където финалните пледоарии се очакват на 17 ноември. Решението на съдията се очаква в следващите седмици или месеци.

