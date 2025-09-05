1 USD
1 USD
1.67926 BGN
Петрол
66.46 $/барел
Bitcoin
$111,668.0
БГ Бизнес Българските туристи са изхарчили най-много пари в Гърция през лятото

Българските туристи са изхарчили най-много пари в Гърция през лятото

bTV Бизнес екип

Най-сериозен ръст на посещенията на българи е отчетен във Франция

Най-много пари българските туристи са оставили в Гърция, където разходите им през лятото надхвърлят 23 млн. евро – с 19% повече спрямо 2024 г., показва доклад на базираната във Великобритания финтех компания Revolut. На второ място е Италия с около 12 млн. евро, а на трето – Великобритания с 9 млн. евро.

По данни от доклада най-сериозен ръст на посещенията на българи е отчетен във Франция с 27%, Северна Македония с 23 процента и Полша с 18 процента. При по-далечните дестинации се открояват Египет с ръст от 77 процента, Обединените арабски емирства с 60 процента и Япония с 53 процента.

Истинската история за началото на веригата за пици Domino’s

Според съвместно проучване на Revolut и Dynata, цитирано от БТА, 45% от българите избират почивките си по препоръка на близки и приятели, 42 процента предпочитат вече познати места, а 25 процента търсят най-вече достъпни оферти за транспорт и настаняване.

AI вече и в европейските банки: Какво ще се случи с потребителските данни?

През същия период България е привлякла над 500 000 чуждестранни туристи, ползващи Revolut. Те са похарчили повече от 125 млн. евро, като най-голям дял се пада на туристите от Румъния (41 млн. евро), следвани от Великобритания (28 млн. евро) и Полша (8 млн. евро).

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

