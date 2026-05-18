Българският шафран е сред трите най-качествени в света

Ценната билка намира приложение в разнообразни продукти

Българският шафран е сред трите най-добри в света, като се смята за изключително висококачествен. Това обяви председателят на Сдружението на шафранопроизводителите в България Антонио Бонев, предава БТА. Той подчерта, че високата оценка за качествата на българския шафран се основава на лабораторни изследвания. По думите му подобни проучвания са извършвани както в България, така и в чужбина.

Той посочи още, че сдружението обединява около 50 производители на шафран от различни части на страната. Ценната билка намира приложение в разнообразни продукти. Според Бонев шафранът съдържа изключително ценни вещества и има благоприятно влияние върху човешкото здраве. Той го определи и като силен адаптоген. Той изрази надежда новото правителство да осигури по-сериозна подкрепа за производителите, така че те да станат по-разпознаваеми и повече хора да се запознаят с богатствата, които българската природа предлага.

Неговата съпруга Румяна Георгиева допълни пред БТА, че производството на шафран изцяло разчита на ръчен труд. По думите ѝ технологиите и изкуственият интелект все още не намират приложение в този процес. От засаждането на луковиците до брането на цветовете и отделянето на ценния шафран всичко се извършва на ръка.

Тя посочи още, че именно това създава трудности с намирането на работна ръка в сектора. По-голямата част от производството е бутиков семеен бизнес, а работниците често са приятели и познати. Има обаче производители с по-големи насаждения, при които са необходими повече хора. Най-натовареният период е през октомври и ноември, когато растението цъфти и работата започва още в ранните часове на деня.